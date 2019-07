A Rádio Grenal (FM 95.9), veículo de comunicação da Rede Pampa, passa a apoiar a Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre. A emissora fará a divulgação do próximo clássico Grenal, a ser realizado no dia 20 de julho, com a sua campanha Driblando o Frio no Grenal. Para tanto, gremistas e colorados serão convidados a doarem agasalhos e disputarem o título de Torcida mais Solidária do Grenal 421.

