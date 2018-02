Rafael Biedermann Mariante assumiu a presidência da ADVB/RS

A ADVB (Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil) do RS conta com um novo presidente para a gestão 2018. Rafael Biedermann Mariante assumiu a entidade junto a outros seis Vice-Presidentes e conselho, em ato interno realizado na sede, na noite de 20 de fevereiro, em Porto Alegre. Rafael é sócio da PwC Brasil, com experiência em auditoria e consultoria e responsável pelo Centro de Governança de Empresas de Controle Familiar no RS da PwC. Também foi membro do conselho do Prêmio Exportação ADVB/RS em 2017.

“Aceitar esse desafio é contribuir para o desenvolvimento da sociedade gaúcha nesse momento tão crítico que estamos vivendo. Morei fora do RS por um bom tempo e entendo que chegou minha hora de ajudar o Estado a fortalecer todo seu potencial de marketing, vendas e exportador que temos por aqui. A ADVB/RS reúne essas condições para tal contribuição por ser uma entidade séria, cujo principal objetivo é o desenvolvimento da cultura de marketing no RS”, avalia.

Conforme Rafael, este ano a ADVB/RS vai continuar a busca pela excelência nos seus três principais pilares: gerar conexões de valor entre profissionais de marketing e vendas, promover o reconhecimento das empresas e profissionais que se destacaram e geração de conhecimento.

Ao seu lado como VPs estão: Leonardo Persigo, Vice-presidente de Inovação e Tecnologia; Sérgio Fioravanti, Vice-presidente Administrativo Financeiro; Jonatas Abbott, Vice-presidente de Marketing; Mauro Mabilde, Vice-presidente de Eventos e Capacitação; José Antônio de Freitas, Vice Presidente de Governança e Paulo Marcelo Tigre, Vice-presidente do Prêmio Exportação RS.

Sobre os desafios de 2018, o presidente da ADVB/RS acredita na criatividade. “Em relação aos rumos acredito na criatividade, fazer mais com menos e utilizar todas as ferramentas digitais para se diferenciar. Em momento de recursos escassos criam-se as mudanças mais legais e perenes”, destaca.

Força nos eventos e networking

Os eventos da ADVB/RS que movimentam o mercado gaúcho já estão com datas definidas. Em ano de copa do mundo e eleições, o calendário da entidade teve alterações para a melhor execução e visibilidade dos projetos. O primeiro evento do ano será o Prêmio Exportação, que já está sendo trabalhado pela equipe executiva da ADVB/RS e terá sua grande noite no dia 24 de maio, reconhecendo as empresas que se destacam na exportação no Estado. O Top de Marketing, o mais tradicional prêmio de marketing do RS, será no dia 25 de setembro e as inscrições para os cases abrirão em março, para que as empresas tenham mais tempo de elaboração.

O Festival da Transformação 2018 está confirmado para dias 24 e 25 de novembro, em Porto Alegre. Novas edições do ADVBeer, o happy hour com conteúdo também voltam a ser realizados em março. Somam-se a esses grandes eventos os cursos da ADVB/RS que já têm inscrições abertas pelo site.

Sobre Rafael Biedermann Mariante

Sócio da PwC Brasil, Mariante tem experiência em auditoria e consultoria. Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIP; MBA em finanças pela IBMEC SP (INSPER). Contador, associado no IBEF (Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças) e participante no IEE (Instituto de Estudos Empresarias). Entre 2012 e 2014 fez Intercâmbio na PwC US em Michigan – Detroit. Responsável pelo Centro de Governança de Empresas de Controle Familiar no RS da PwC. Em relação à ADVB/RS, foi membro do conselho do Prêmio Exportação em 2017.

