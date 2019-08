Rainha Elizabeth II aprova suspensão do parlamento inglês

Contrariando a tradição de não envolvimento na área política, a rainha Elizabeth II aprovou, nesta quarta-feira (28), o pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suspender as atividades do Parlamento, com início entre 9 e 12 de setembro até 14 de outubro, duas semanas antes do prazo do Brexit. As informações são da Agência Press Association (ANSA).

Com a manobra, Johnson busca reduzir o tempo que a oposição teria para tentar barrar a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo de transição. Tais ações não são novas, porém, a suspensão de quase cinco semanas é a mais longa do parlamento desde 1945, informa o The Guardian.

A ação já provocou uma revolta instantânea no país, onde a oposição, colegas de partido de Johnson e até mesmo um dos criadores do Partido do Brexit, Nigel Farage, se pronunciaram contra. “O anúncio torna uma moção de confiança certa e uma eleição geral ainda mais provável”, disse Farage no Twitter.