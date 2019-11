Às 15h da próxima terça-feira (dia 19), o governo do Rio Grande do Sul levará à leilão um rebocador marítimo utilizado em operações de apoio a balizamentos e dragagens pela Superintendência dos Portos. Ancorada no Estaleiro Naval de Triunfo, a embarcação tem preço inicial fixado em R$ 1 milhão e pode ser conferida de perto mediante agendamento pelo telefone (51) 3288-9231.