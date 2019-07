Um convênio assinado pelo secretário de Obras e Habitação, José Stédile, com o prefeito de Vista Alegre do Prata, Adair Zecca, prevê empréstimo de maquinário para a recuperação de estradas. A intervenção será em três localidades, partindo do entroncamento com a ERS-355 até o município de Nova Prata, na divisa com a BR-470, e beneficia cerca de 3 mil famílias na Serra Gaúcha.

