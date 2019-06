Recuperado, Alisson garante estar pronto para “recolocar o Grêmio no lugar onde ele deve estar”

*Por Bárbara Assmann

Após uma disputa de jogo com Ricardo Oliveira na partida contra o Atlético Mineiro no dia 25 de maio, Alisson levou a pior e teve que ficar fora de campo para se recuperar. O meia não atuou nos últimos dois jogos do Grêmio, mas, nesta quarta-feira (5), treinou normalmente e deve voltar no confronto contra o Fortaleza. “Estou muito feliz de retornar a trabalhar com os companheiros. No jogo contra o Atlético Mineiro, infelizmente, o Ricardo Oliveira acabou caindo sobre o meu pé”, comentou.

O jogo contra a equipe cearense é muito importante para o time voltar a ganhar ânimo no Brasileirão, já que está na zona de rebaixamento. Alisson sabe do clima de decisão: “Estão todos prontos, todos querendo recolocar o Grêmio no lugar onde ele deve estar.” Porém, outros atletas ainda estão no departamento médico, como é o caso de Kannemann. “É um jogador que estava muito próximo de ir para a Copa América, infelizmente teve essa lesão. Mas ele é um cara guerreiro, está sempre brincando conosco, é um líder”, disse Alisson, demonstrando esperar que o zagueiro possa voltar logo.

Antes de jogar no Grêmio, o meia veio do Cruzeiro, time de Minas Gerais. Lá, Alisson frisou que jogava na esquerda, mas no tricolor passou a evoluir na direita e dá créditos para o técnico gremista: “Agradeço o Renato por me dar oportunidade e fazer evoluir também na direita.”

