Rede de pizzas Oca de Savóia abre mais dois restaurantes em Porto Alegre

A rede de pizzas Oca de Savóia deve inaugurar dois novos restaurantes em shoppings da AIRAZ Administradora, até o final deste mês. Quem for até a praça de alimentação encontrará o restaurante no Bourbon Assis Brasil e também no Bourbon de Novo Hamburgo.

Segundo o CEO da empresa, Fábio Xavier, já são 40 pontos de venda espalhados pelo Rio Grande do Sul e o projeto é que até o final de 2019, sejam inauguradas mais dez lojas. Xavier destaca a inovação que os projetos trazem: “Para garantir um ambiente agradável aos nossos clientes, aplicamos em nossas novas operações um projeto sustentável e tecnológico, trazendo totens de auto-atendimento com o uso de alta tecnologia, que são uma novidade para as praças de alimentação da região. A parceria com a AIRAZ é fundamental para colocar o projeto à disposição dos nossos clientes”.

Além de pizzas inteiras e em fatias, a Oca de Savóia tem em seu cardápio, massas, ocarones, calzones, saladas e molhos para acompanhamento. Além desses produtos, a casa oferece opções de molho sem lactose e massa integral.

