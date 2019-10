Rede hoteleira completa três décadas de história

Uma grande festa para 600 convidados acontecerá no dia 26 de outubro em Gramado para comemorar os 30 anos da Rede Laghetto Hotéis. A celebração acontecerá no Parque Olivas de Gramado e contará com quatro shows musicais, entre eles, Beatles no Acordeon e DJs. O cardápio ficará por conta da parceria do Luxo do Gaúcho com a Schima, de Canela, que servirão um típico churrasco gaúcho, em que os convidados também poderão montar uma tábua de frios própria, oferecida pela Platter. Para beber, Chopp Stier Bier, Vinhos e Espumantes Salton. A Caracol Chocolates ficará responsável por adoçar a festa com o mais puro chocolate da serra gaúcha. O Café 3 Corações terá uma ilha disponível a todos.

A Rede Laghetto nasceu com uma unidade de apenas 42 quartos (hoje são 101), fruto das economias de dois corretores de imóveis e um professor universitário. Plínio Ghisleni, José Paulo Ghisleni e Ronald Spieker ergueram o primeiro hotel e buscaram no Lago Joaquina Rita Bier – que fica em frente, a inspiração para o nome em italiano. Na época, a rede hoteleira gramadense era 15% do que é hoje. O segundo hotel só foi surgir 12 anos depois, mas foi vendido em seguida.

Três décadas depois, a Rede conta com 2.463 apartamentos em 19 unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Rio de Janeiro, distribuídos em cinco bandeiras: Vivace, Allegro, Viverone, Vertice e Stilo. O atendimento de qualidade é resultado também de um bom ambiente de trabalho e a empresa conquistou, em 2018, o selo do Great Place to Work, como excelente lugar para trabalhar, além de estar entre as marcas mais lembradas na categoria Rede de Hotéis Executivo do Prêmio Top of Mind, promovido pela Revista Amanhã.