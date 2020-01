Verão Rede Pampa está presente no litoral gaúcho com cobertura de verão

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Capão da Canoa será o palco do Rede Pampa Summer Lounge, enquanto Atlântida receberá o tradicional estúdio panorâmico do grupo

A programação de verão da Rede Pampa promete esquentar ainda mais o veraneio dos gaúchos. A beira da praia de Capão da Canoa será o palco do Rede Pampa Summer Lounge, com atrações para públicos de todas as idades, a partir de 4 de janeiro. Já o tradicional estúdio panorâmico do grupo de comunicação seguirá localizado no endereço mais privilegiado de Atlântida, junto a SABA.

O espaço do Rede Pampa Summer Lounge de 2020 está ainda maior, são 1.700m² de espaço, com área construída de 110m². A segunda temporada da atração, em Capão da Canoa, terá inicio dia 04 de janeiro e vai funcionar até 25 de fevereiro, com atrações diárias, das 9h às 19h.

Com opções de lazer, diversão e música, os atrativos oferecidos para a população no Rede Pampa Summer Lounge são todos gratuitos. É possível adquirir empréstimo de bicicletas, adulta e infantil, skates, além de espaços para as práticas de slackline, vôlei, beach tennis e frescobol. Além disso, o público pode participar das aulas de ginástica, que acontecem de segunda a sexta-feira, pela manhã e a tarde, e contam com roteiros de alongamento, circuito funcional, localizada, elásticos e step. Aos sábados e domingos será a vez das animadas aulas de zumba e de ritmos.

De acordo com o presidente do grupo, Alexandre Gadret, no último verão o espaço proporcionou o empréstimo de mais de três mil bicicletas e levou mais de 2.500 pessoas para as aulas de danças e ginástica. “Foi uma temporada de sucesso e queremos repeti-la. Nossa intenção é levar opções de lazer, descanso, diversão e entretenimento aos que forem visitar nossas instalações. Esta atividade já é uma tradição que se tornou motivo de muito orgulho para a Rede Pampa”, ressalta.

Cobertura de verão

Além do Rede Pampa Summer Lounge, o grupo de comunicação estará presente no litoral, a partir do Ano-Novo, com o seu tradicional estúdio panorâmico, junto a SABA, em Atlântida. Segundo a diretora de Conteúdo, Marjana Vargas, a logística envolve mais de sessenta pessoas: “Não medimos esforços para que nossos telespectadores, ouvintes e leitores, sejam do litoral ou das cidades, tenham as melhores informações, com qualidade total de imagem e som”.

O público da TV Pampa ficará por dentro do que acontece no litoral através das reportagens diárias do Jornal da Pampa, exibidas ao vivo, a partir das 18h50. Nos intervalos da programação, vão ao ar boletins com diferentes temas, como saúde, beleza, segurança nas estradas, turismo e agenda. “Às sextas-feiras, o programa Pampa Debates será transmitido direto de Atlântida, a partir das 17h50, quando o apresentador Paulo Sérgio Pinto receberá empresários, políticos e autoridades para discutir os assuntos que interessam aos gaúchos”, explica Marjana.

Dando seguimento a cobertura ao vivo de Atlântida, a rádio Liberdade (FM 99,7) veiculará aos sábados, a partir do meio-dia, o programa “Rio Grande do Sol – Verão Pampa 2020”. Durante duas horas convidados especiais falarão sobre a infraestrutura das praias, policiamento, atuação dos guarda-vidas e demais fatos relevantes. Esta cobertura estará disponível online, em tempo real, através de editoria especial no Portal do Jornal O Sul e ainda pelas redes sociais dos veículos da Rede Pampa.

