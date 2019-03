Redemac prepara as próximas gerações

Começou nesta semana o 1º Workshop para Jovens Empresários, programa de capacitação e preparação para as novas lideranças criado pela Redemac, maior rede associativa de materiais de construção do sul do país. O objetivo é preparar os sucessores de seus associados para o momento de assumirem posições de liderança no business da família.

Ao longo deste ano , jovens de 16 a 30 anos passarão por quatro encontros com a consultora Daniele Lopes quando terão a oportunidade de desenvolveram suas competências, trabalharem ferramentas de gestão e conhecerem em detalhes a força do trabalho associativo.

