Para evitar conflitos com vizinho, as pessoas que abrigam em suas casas ou apartamentos mais de cinco cães e gatos podem solicitar junto ao município autorização de canil ou gatil, conforme determina a Lei Complementar 694/12. A solicitação deve ser feita na Prefeitura de Porto Alegre, no Protocolo Central, na rua Sete de Setembro, 1123 – 2° andar.

