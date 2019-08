O governador gaúcho participou, nesta quarta (14), do lançamento do Relatório Social 2019 da Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão). O relatório foi apresentado pela vice-presidente Myrna Proença, com a presença do presidente Roberto Cervo Melão, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e da secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

Deixe seu comentário: