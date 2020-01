Magazine Renascença apresenta releitura de Chapeuzinho Vermelho

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Renascença recebe montagem do clássico de Pommerat. Foto: Adriana Marchiori/Divulgação PMPA Renascença recebe montagem do clássico de Pommerat. (Foto: Adriana Marchiori/Divulgação PMPA) Foto: Adriana Marchiori/Divulgação PMPA

O Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307 – Menino Deus) apresenta o espetáculo Chapeuzinho Vermelho na quinta-feira (23), às 21h. A peça integra a programação do 21º Porto Verão Alegre e ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do festival.

A montagem de Joël Pommerat propõe a estética de teatro adulto, ao mesmo tempo em que a fábula também é pensada para crianças. Enquanto o narrador conta a história, imagens e sonoridades vão sendo produzidas diante do espectador através da dança, da transformação cenográfica, da música e do uso de microfones que permeiam a releitura do texto.

Ficha Técnica

Autor: Joël Pommerat

Direção: Camila Bauer

Elenco: Laura Hickmann, Guilherme Ferrêra, Fabiane Severo e Henrique Gonçalves

Serviço

Chapeuzinho Vermelho

Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307, Menino Deus)

Quinta-feira, 23 às 21h

Ingressos antecipados: R$ 38,40 inteira, R$ 28,80 Banricompras e R$ 24 meia-entrada

Venda on-line:https://portoveraoalegre.com.br/chapeuzinho-vermelho-2020-1

Venda na hora: R$ 40 inteira e R$ 20 meia-entrada

Classificação Etária: Livre

Duração: 50 minutos

