Renato abre ‘exceção’ e promete prêmio para o atacante Luciano após gol de bicicleta

*Valéria Possamai

Autor do gol que garantiu a vitória do Grêmio sobre a Chapecoense e a permanência do time no G4, Luciano ganhará uma recompensa a mais. Depois do lance de bicicleta na Arena Condá, neste domingo, o atacante receberá um carro popular do técnico Renato Portaluppi.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante gremista afirmou que dará a recompensa ao jogador, mesmo sem ele estar no grupo quando a meta foi lançada aos boleiros.

“A minha (bicicleta) nem se compara. Ele (Luciano) não tem direito ao carro, ele não estava no grupo. Mas vou dar o carro. Ele tá merecendo pelo gol que fez, pela vitória. Ele vai ganhar o carro. Mas era para o outro grupo. Ele chegou agora. Mas tudo bem. Ele deve estar duro, andando a pé. Mas nunca esqueça que era um carro popular. Carro popular dou sem problema algum”, disse Renato em tom de brincadeira.

Ainda na Zona mista do estádio, Luciano também garantiu que irá “cobrar o presente.”

Com o três pontos conquistados fora de casa, o Grêmio além de se manter entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, abriu vantagem de quatro pontos sobre o São Paulo, que está na quinta colocação e tem disputa direta com os tricolores pelo G-4.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas