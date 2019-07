Reservas do Inter vencem jogo-treino

Na manhã desta sexta-feira (5) o Inter promoveu um teste interno. Os profissionais do colorado enfrentaram o time da categoria sub-20. Com variações no time, o elenco profissional do Inter venceu o jogo-treino por 2 a 0.

Odair Hellmann testou duas formações distintas ao longo do jogo-treino. Na primeira parte ele utilizou a formação com os reservas, entre eles estava D’Alessandro. O meia começou aberto pelo lado direito e depois atuou por dentro da linha de meio campo. Tréllez foi o autor dos dois gols da atividade.

Formação do Inter no primeiro tempo: Danilo Fernandes; Bruno, Emerson Santos, Roberto e Erik; Rodrigo Lindoso, Sarrafiore, Neilton, D’Alessandro e Guilherme Parede; Trellez.

No segundo tempo a formação da equipe reserva teve Klaus, Dudu, Rithely, Wellington Silva e Pedro Lucas. Mas na segunda etapa poucas jogadas foram criadas. E assim o segundo tempo terminou 0x0.

Time principal do colorado no segundo tempo: Daniel; Dudu, Klaus, Pedro Henrique eLeonardo; Rithely, Lucas Ramos, Nicolas, Caio e Wellington Silva; Pedro Lucas.

Amanhã o colorado fará um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas e Odair Hellmann colocará em campo a formação titular: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso ou Rodrigo Dourado; Nico López, Edenílson, Nonato e Patrick; Rafael Sóbis.

