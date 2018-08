A doutora em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif será palestrante da próxima reunião-almoço do Sinduscon-RS, a ser realizada no dia 8 de agosto, às 12h30min, na sede do Sindicato (Av. Augusto Meyer, 146 – Porto Alegre/RS).

Na ocasião, e economista abordará os desafios a serem enfrentados pelo próximo presidente do Brasil, com ênfase na agenda de ajuste fiscal e de reformas estruturantes para elevar o potencial de crescimento do País.

