A Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul) realiza reunião com deputados estaduais que formam a chamada “Bancada do Arroz” nesta quinta-feira, dia 5, no Master Premium Hotel, localizado na rua Riachuelo, nº 1070, no Centro Histórico de Porto Alegre. Entre 11h30min e 12h, haverá um espaço para entrevistas no local.