Rio de Janeiro recebe 27 mil pistolas com recursos da intervenção federal

Através de verbas da intervenção federal, as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro receberam, nesta terça-feira (10), um lote de 27.424 pistolas. Os equipamento foram entregues ao governador Wilson Witzel, na sede do Comando Militar do Leste (CML). O objetivo é equipar as polícias Militar e Civil, os agentes penitenciários e o Corpo de Bombeiros.

Na compra, foram investidos R$ 43,3 milhões em armas, pistolas de calibre .40 da marca austríaca Glock, ao preço unitário de R$ 1.580. O armamento é reconhecido entre especialistas como de extrema confiabilidade e precisão. “O povo do estado do Rio de Janeiro tem que agradecer pelo profissionalismo e pelos momentos em que o Exército brasileiro esteve à frente das tropas de intervenção. Souberam bem desenvolver a sua missão. Certamente [este armamento] será extremamente útil às nossas forças de segurança, especialmente a nossa Polícia Militar. Este legado será muito bem empregado, são pistolas de excelente nível técnico, há muito esperadas por nossa corporação”, disse Witzel em seu discurso.

