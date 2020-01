Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 99 municípios em alerta ou alto risco de transmissão da dengue

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Uma medida simples e eficaz para evitar a reprodução do mosquito é eliminar água parada de pneus ou outros recipientes Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul tem 99 cidades em situação de alerta ou de alto risco de transmissão da dengue, chikungunya e zika. O número representa os municípios onde mais de 1% dos imóveis vistoriados por agentes de endemias apresentaram larvas do mosquito Aedes aegypti. No ano passado, mais de 1,3 mil casos dessas três doenças transmitidas pelo inseto foram confirmados no Estado.

O fato reforça as ações preconizadas pela SES (Secretaria da Saúde), principalmente no verão, quando a proliferação do mosquito aumenta em função das altas temperaturas. O principal cuidado deve ser em relação a locais com água parada, onde o Aedes deposita seus ovos.

Entre essas 99 cidades, a situação é de maior atenção em 10 delas. Nesses locais, o último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti), realizado entre outubro e dezembro de 2019, o IIP (Índice de Infestação Predial) foi superior a 4%. Esses municípios estão localizados majoritariamente nas regiões norte e missões do Estado. Abaixo, em ordem, a lista das localidades com maiores indicadores:

Posição – cidade (região) / índice

1 – Bom Progresso (Norte) / 8,2

2 – Jaboticaba (Norte) / 7,4

3 – São José das Missões (Norte) / 5,5

4 – Quinze de Novembro (Missões) / 4,8

5 – Alecrim (Missões) / 4,7

6 – Alegria (Missões) / 4,7

7 – Salto do Jacuí (Missões) / 4,5

8 – São Leopoldo (Metropolitana) / 4,5

9 – São Nicolau (Missões) / 4,2

10 – Tuparendi (Missões) / 4,1

Ao todo, 358 cidades realizaram o levantamento no último trimestre. Enquanto 3% e 25% delas apresentaram, respectivamente, índices de alerta e risco, os demais 72% (ou 259 municípios) tiveram a infestação considerada de baixo risco (quando em menos de 1% dos imóveis houve a presença do Aedes).

Outras 16 cidades classificadas como infestadas (quando houve a identificação de larvas do inseto nos últimos 12 meses) não realizaram o detalhamento da infestação. Somados, são 374 municípios considerados infestados no RS.

Além dessas 358 cidades, Porto Alegre realiza um outro levantamento, o IMFA (Índice Médio de Fêmeas Adultas do Aedes). Ele se baseia na vigilância de armadilhas distribuídas pela Capital e teve, na última semana de 2019, taxa considerada baixa (0,18).

Em relação à população, 92% dos gaúchos (ou 10,5 milhões de pessoas) residem nessas 374 cidades onde há presença do mosquito. Os 10 municípios com alto risco somam 281 mil habitantes (ou 2,5% da população do RS). A lista segue com outras 2,4 milhões de pessoas que vivem nas 89 cidades com situação de alerta, representando 22% dos gaúchos. Por sua vez, 49% (5,5 milhões) da população mora em cidades de risco considerado baixo e 7% (803 mil) em cidades não infestadas.

Prevenção contra o mosquito

A transmissão da dengue, zika e chikungunya ocorre pela picada do Aedes aegypti. O mosquito tem em média menos de 1 centímetro, é escuro e com riscos brancos nas patas, na cabeça e no corpo. Para se reproduzir, ele precisa de locais com água parada, não necessariamente suja. Muitos desses locais ficam em pátios e residências. Por isso, o cuidado para evitar a sua proliferação busca eliminar os possíveis criadouros, impedindo o nascimento do inseto.

Entre as medidas, recomenda-se:

– Tampar caixas d’água, tonéis e latões;

– Guardar garrafas vazias viradas para baixo;

– Guardar pneus sob abrigos;

– Não acumular água nos pratos de vasos de plantas e enchê-los com areia;

– Manter desentupidos ralos, canos, calhas, toldos e marquises;

– Manter lixeiras fechadas e piscinas tratadas o ano inteiro.

