Rio Grande do Sul tem mais de 480 vagas abertas para concursos

A semana começa com mais de 480 vagas disponíveis em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os maiores salários são oferecidos pelas prefeituras de Sete de Setembro (R$ 17.882,11) e de Carazinho (R$ 17.602,67).

Veja as seleções

Câmara Municipal de Bom Jesus

Cargos e vagas: agente administrativo, contador

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.890,83 a R$ 2.556,98

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 80

Prova: 13 de outubro

Inscrições: neste site

Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

Cargos e vagas: contador (1+CR), procurador jurídico (1+CR), auxiliar legislativo (1 +CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.420,54 a R$ 3.901,55

Prazo: 8 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 3 de novembro

Inscrições: neste site

Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais (Capsem) de Carazinho

Cargos e vagas: escriturário

Nível: médio

Salário: R$ 1.796,95

Prazo: 25 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado (CI/Centro)

Cargos e vagas: assessor jurídico (1), contador (CR), oficial administrativo (CR), auxiliar administrativo (1), técnico em contabilidade (1)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.844,68 a R$ 5.593,72

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 20 de outubro

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE)

Cargos e vagas: agente administrativo júnior (CR), agente administrativo sênior (CR), analista de tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), auxiliar de almoxarifado (1+CR), auxiliar de copa e cozinha (1+CR), auxiliar de farmácia (1+CR), auxiliar de laboratório (1+CR), auxiliar de serviços gerais (1+CR), contador (CR), costureira(o) (CR), cozinheiro(a) (1+CR), enfermeiro (1+CR), enfermeiro do trabalho (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), escriturário (1+CR), farmacêutico (1+CR), farmacêutico bioquímico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fisioterapeuta intensivista (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), nutricionista (1+CR), oficial de manutenção (1+CR), psicólogo (CR), recreacionista (CR), técnico de enfermagem (5+CR), técnico eletro eletrônico (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), técnico em tecnologia da informação (1+CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 1.294,83 a R$ 4.473,71

Prazo: 16 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140

Prova: 24 de novembro

Inscrições: neste site

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Cargos e vagas: médico clínico – medicina ocupacional, médico otorrinolaringologia – cabeça e pescoço, pedagogo – creche, pedagogo – unidade de educação física e terapia ocupacional, terapeuta ocupacional. Todos para cadastro de reserva

Nível: superior

Salário: R$ 5.028,99 a R$ 8.185,50

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 117

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR)

Cargos e vagas: assistente social (1), bibliotecário documentalista (1), enfermeiro (1), médico (1), nutricionista – habilitação (1), pedagogo (1), técnico em assuntos educacionais (3), técnico de laboratório – área agricultura (1), técnico de laboratório – área agropecuária (1), técnico de laboratório – área enfermagem (1), técnico de laboratório – área estética (1), técnico de laboratório – área química (1), técnico de tecnologia da informação (1), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (2), assistente de aluno (1)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66

Prazo: 2 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 80

Prova: 22 de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Barra Funda

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1), agente de manutenção mecânica (CR), motorista (CR), professor – área de ciências humanas (CR), professor – área de ciências da natureza (1), odontólogo (1), psicólogo (CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 1.261,61 a R$ 5.368,56

Prazo: 26 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 80

Prova: análise curricular

Inscrições: Secretaria de Administração da Prefeitura (Avenida 24 de Março, 735) das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Prefeitura de Bento Gonçalves

Cargos e vagas: médico geral comunitário (8) e médico – clínica médica (13)

Nível: superior

Salário: R$ 3.822,99

Prazo: até o preenchimento das vagas

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: Secretaria Municipal de Saúde (Rua 10 de Novembro, 190) das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30

Prefeitura de Boa Vista do Incra

Cargos e vagas: médico clínico geral

Nível: superior

Salário: R$ 9.692,91

Prazo: 27 de setembro

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: sede da prefeitura (Avenida Heraclides de Lima Gomes, 2.750), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Prefeitura de Capão da Canoa

Cargos e vagas: advogado (2+CR), analista de tecnologia da informação (1+CR), arquiteto e urbanista (1+CR), assistente social II (3+CR), biólogo II (1+CR), cirurgião dentista (CR), enfermeiro II (2+CR), engenheiro civil (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico II (CR), fisioterapeuta II (CR), fonoaudiólogo II (1+CR), geólogo (CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista obstétrico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário II (1+CR), nutricionista (CR), orientador educacional (3+CR), professor do ensino fundamental – anos iniciais (15+CR), professor de artes (17+CR), professor de ciências (2+CR), professor de educação especial (10+CR), professor de educação física (4+CR), professor de educação infantil (20+CR), professor de geografia (2+CR), professor de história (2+CR), professor de língua espanhola (CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de língua portuguesa (3+CR), professor de matemática (4+CR), professor de música (CR), professor de religião (CR), professor de turismo (CR), profissional de educação física (CR), psicólogo II (2+CR), psicopedagogo (CR), supervisor escolar (3+CR), terapeuta ocupacional II (CR) e turismólogo (CR), agente fiscal da receita municipal (1+CR), instrutor de informática (2+CR), técnico agrícola (CR), técnico de RX (CR), técnico em administração (CR), técnico em contabilidade (2+CR), técnico em edificações (CR), técnico em enfermagem II (4+CR), técnico em informática (CR), técnico em saúde bucal (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), topógrafo (1+CR) e eletrotécnico (CR), agente administrativo (20+CR), agente de apoio na área alimentar (30+CR), agente de proteção, defesa civil, habitação e cidadania (1), auxiliar de biblioteca (3+CR), auxiliar de disciplina (7+CR), auxiliar de educação especial (10+CR), auxiliar de educação infantil (10+CR), auxiliar de farmácia (4+CR), fiscal (2+CR), operador de usina de asfalto (1+CR), orientador/educador social (4+CR) e secretário de escola (4+CR), instalador hidráulico (CR), motorista de veículos leves (8+CR), motorista de veículos pesados (3+CR), padeiro (CR), operador de máquina pesada (2+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.381,31 a R$ 5.226,62

Prazo: 24 de setembro

Taxa de inscrição: de R$ 65 a R$ 120

Provas: 26 e 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Capão do Leão

Cargos e vagas: auxiliar de topógrafo, operador de máquinas rodoviárias, eletricista, fiscal de obras, almoxarife, topógrafo, auxiliar de educação, caixa – agente de arrecadação, técnico em contabilidade, técnico agrícola, tesoureiro, artista plástico, assistente em informática, bibliotecário, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, fiscal de tributos, geólogo, médico, médico ginecologista/obstetra, médico do trabalho, médico psiquiatra, nutricionista, professor de educação infantil, supervisor educacional/escolar, veterinário. Todos para cadastro reserva.

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 993,01 a R$ 2.840,75

Prazo: 7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 24 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Carazinho

Cargos e vagas: advogado (CR), agente de controle interno – área administrativa, contábil e jurídica (CR), agente de planejamento e orçamento (CR), agente de recursos humanos (CR), arquiteto (CR), assistente social (1+CR), auditor fiscal de tributos (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista de ESF (CR), contador (CR), enfermeiro de ESF (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico generalista (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (CR), médico de ESF (CR), médico ginecologista/obstetrícia (CR), pediatra (CR), psiquiatra (CR), veterinário (CR), nutricionista (CR), orientador educacional (CR), professor – anos iniciais (1+CR), professor – educação básica ciências (1+CR), professor – educação básica educação física (1+CR), professor – educação básica geografia (1+CR), professor – educação básica história (CR), professor – educação básica língua portuguesa (1+CR), professor – educação básica matemática (CR), professor – libras (CR), psicólogo (CR), químico (CR), supervisor escolar (CR), terapeuta ocupacional (1+CR), oficial administrativo (1+CR), recreacionista (3+CR), secretário de escola (1+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (CR), tesoureiro auxiliar (CR), topógrafo (CR), agente de informática (CR), agente de saúde mental (CR), agente tributário (CR), arquivista (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de consultório dentário (1+CR), auxiliar de serviços educacionais (2+CR), cuidador (CR), desenhista (CR), escriturário (4+CR), fiscal (1+CR), motorista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário (1+CR), recepcionista (2+CR), telefonista (CR), zelador (CR), almoxarife (CR), auxiliar de topógrafo (CR), cozinheira (CR).

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 998,07 a R$ 17.602,67

Prazo: 25 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Cerro Largo

Cargos e vagas: médico ESF

Nível: superior

Salário: R$ 13.522,37

Prazo: 30 de setembro

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: sede da prefeitura (Rua Cel. Jorge Frantz, 675) das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Prefeitura de Crissiumal

Cargos e vagas: auditor fiscal (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (CR), médico clínico geral (1), médico veterinário (CR), odontólogo (CR), pedagogo (CR), professor I – educação infantil (CR), professor II – séries iniciais (CR), professor III – artes (1), professor III – língua portuguesa (CR), professor III – matemática (1), professor III – geografia (CR), professor III – educação física (1), psicólogo (CR), agente administrativo (1), almoxarife (CR), auxiliar de administração (1), auxiliar de educação infantil (4), auxiliar de ensino (CR), auxiliar de tesouraria (CR), fiscal ambiental e sanitário (CR), fiscal de tributos (1), oficial administrativo (1), técnico em saúde bucal (CR), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de suporte em informática (CR), doméstica (CR), jardineiro (CR), vigilante (CR), eletricista (CR), motorista (CR), operador de máquina (CR), operário de serviços gerais (3), pedreiro (CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 1.018,73 a R$ 8.683,16

Prazo: 15 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 110

Prova: 17 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Fontoura Xavier

Cargos e vagas: enfermeiro (3), médico (3), médico veterinário (1), psicólogo (1), professor – séries iniciais (1+CR), técnico em enfermagem (6), agente administrativo auxiliar (1), auxiliar de gabinete odontológico (1), auxiliar de serviços gerais (1+CR), carpinteiro (1), mecânico (1), telefonista (1), zelador (1), motorista (1+CR), operador de máquinas (1+CR), pedreiro (1), operário (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 887,93 a R$ 6.000,63

Prazo: 7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

Prova: 10 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Fontoura Xavier – 2

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde – ESF 1 (1), agente comunitário de saúde – ESF 2 (1)

Nível: médio

Salário: R$ 1.375,00

Prazo: 7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 10 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Linha Nova

Cargos e vagas: médico 20h (1), médico 40h (1), médico ginecologista e obstetra (1), professor – educação infantil (CR)

Nível: superior

Salário: R$ 2.332,68 a R$ 9.330,72

Prazo: 7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 44,59

Prova: 26 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Maquiné

Cargos e vagas: médico clínico geral

Nível: superior

Salário: R$ 7.524,50

Prazo: 27 de setembro

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: presencialmente na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Rua Osvaldo Bastos, 622) das 9h às 11h e das 13h30 às 16h

Prefeitura de Mariano Moro

Cargos e vagas: assistente social (CR), coordenador da central do sistema de controle interno (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico ESF (PSF) (1), auxiliar de saúde (3), auxiliar administrativo (CR), fiscal fazendário (CR), inseminador artificial (1), tesoureiro (1), borracheiro (1), faxineira (2), motorista de veículos da saúde (CR), operário (1), motorista (1), operador de máquinas (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.042,16 a R$ 11.134,75

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

Prova: 19 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Não-Me-Toque

Cargos e vagas: auxiliar de educador/cuidador (1+CR), auxiliar de operações (2+CR), auxiliar de serviços gerais (2+CR), calceteiro (1+CR), cozinheiro (4+CR), eletricista (1+CR), mecânico (1+CR), motorista (1+CR), operador de máquinas (1+CR), pedreiro (1+CR), pintor (CR), educador/cuidador (2+CR), orientador/educador social (3+CR), oficial administrativo (5+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (1+CR), técnico em informática (CR), agente de controle interno (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), médico (1+CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), professor anos finais – língua inglesa (1+CR), professor anos finais – geografia (CR), psicólogo (CR), bibliotecário (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.086,76 a R$ 5.929,50

Prazo: 15 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 130

Prova: 1º de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Não-Me-Toque

Cargos e vagas: agente de combate às endemias (1+CR), agente comunitário de saúde – área 1 (1+CR), agente comunitário de saúde – área 2 (2+CR), agente comunitário de saúde – área 3 (CR), agente comunitário de saúde – área 4 (CR), agente comunitário de saúde – área 5 (CR)

Nível: médio

Salário: R$ 1.509,57

Prazo: 15 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 1º de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Nova Bréscia

Cargos e vagas: farmacêutico

Nível: superior

Salário: R$ 3.877,12

Prazo: 26 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 35

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Prefeitura de Osório

Cargos e vagas: cirurgião dentista

Nível: superior

Salário: R$ 8.537,14

Prazo: 25 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 50

Prova: análise curricular

Inscrições: setor de protocolo geral do município (Avenida Jorge Dariva, 1.251) das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30

Prefeitura de Rondinha

Cargos e vagas: agente administrativo (1+CR), cirurgião dentista (CR), médico II (2+CR), professor de artes (1+CR), professor de educação física (1+CR), agente administrativo auxiliar (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), agente comunitário de saúde (4+CR), motorista (3+CR), operador de máquinas (5+CR), operário (6+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.182.62 a R$ 2.901,80

Prazo: 30 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 100,30 a R$ 253,70

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Santiago

Cargos e vagas: médico, médico ginecologista e obstetra

Nível: superior

Salário: R$ 3.631,65 a R$ 6.498,30

Prazo: 8 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 3 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de São José do Inhacorá

Cargos e vagas: contador

Nível: superior

Salário: R$ 4.124,90

Prazo: 27 de setembro

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: setor de pessoal da prefeitura (Rua Frei Leonardo Braun, 50) das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Prefeitura de São Pedro da Serra

Cargos e vagas: assistente educacional (1+CR), contador (1+CR), doméstica (1+CR), escriturário (CR), professor – anos finais do Ensino Fundamental – arte (1+CR), professor – anos finais do Ensino Fundamental – língua estrangeira moderna – inglês (1+CR), professor – anos iniciais do Ensino Fundamental (CR), professor – educação infantil (1+CR), secretário de escola (1+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.469,65 a R$ 4.855,79

Prazo: 8 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 39,92 a R$ 152,12

Prova: 10 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Sete de Setembro

Cargos e vagas: engenheiro agrônomo (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), médico 20h (CR), médico 40h (1), médico veterinário (1), psicólogo (CR), monitor de escola (CR), oficial administrativo (CR), professor séries iniciais (CR), auxiliar administrativo (CR), motorista (1), operador de máquinas rodoviárias (CR), operário (CR), pedreiro (1), servente (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 1.397,04 a R$ 17.882,11

Prazo: 24 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 65,42 a R$ 174,35

Prova: 13 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Veranópolis

Cargos e vagas: professor de educação infantil e séries iniciais

Nível: superior

Salário: R$ 1.968,00

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: setor administrativo da Secretaria Municipal de Governo, (Rua Alfredo Chaves, 366) das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Prefeitura de Viamão

Cargos e vagas: advogado (6+CR), jornalista (1+CR), professor de ciências (1+CR), professor de geografia (1+CR), professor de história (1+CR), fiscal (3+CR), vigilante (5+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.622,25 a R$ 8.652,00

Prazo: 25 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 64,26 a R$ 94,50

Prova: 8 de dezembro

Inscrições: neste site

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Passo Fundo

Cargos e vagas: professor de magistério superior 20h – infectologia (1), professor de magistério superior 40h – farmácia (1), professor de magistério superior 40h – psicologia (1)

Nível: superior

Salário: R$ 2.688,95 a R$ 10.074,18

Prazo: 19 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 200

Prova: 7 de dezembro

Inscrições: neste site

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Erechim

Cargos e vagas: professor de magistério superior 40h – lógica, filosofia da linguagem e teoria do conhecimento (1)

Nível: superior

Salário: R$ 5.825,17 a R$ 10.074,18

Prazo: 19 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 200

Prova: 7 de dezembro

Inscrições: neste site

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Cargos e vagas: técnico especializado em linguagem de sinais

Nível: superior

Salário: R$ 4.180,66

Prazo: 23 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 105

Prova: 14 a 18 de outubro

Inscrições: neste site

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)

Cargos e vagas: professor substituto: Administração/Economia/Finanças – Porto Alegre, Biotecnologia – Bento Gonçalves (CR), Engenharia Elétrica – Guaíba

Nível: superior

Salário: R$ 5.874,90 a R$ 8.601,29

Prazo: 25 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 195,02

Prova: análise curricular

Inscrições: Reitoria da Uergs (Rua Sete de Setembro, 1.156, Centro Histórico) ou por Sedex

