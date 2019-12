Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem recorde de calor

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

O calor que atinge o Rio Grande do Sul provocou, neste sábado (28), o recorde nos termômetros gaúchos em 2019. A temperatura máxima de 41,2°C em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Estado, foi a maior do dia no País e superou com folga a marca de 40,2ºC registrada duas vezes em Campo Bom, no Vale do Sinos.

Domingo (29) será mais um dia de calor extremo no Rio Grande do Sul. A previsão é de temperaturas de 40°C em muitos municípios do Estado. O ar quente associado ao tempo firme favorece índices extremos de radiação ultravioleta, com alerta para o alto risco de incêndios em mata.

Entre a segunda-feira (30) e a terça-feira (31) os modelos projetam as tardes mais quentes dessa onda de calor com previsão de calor histórico em algumas cidades gaúchas.

Chuva

Na segunda-feira, o predomínio do ar quente e úmido manterá o calor, com temperaturas superiores a 35°C e pancadas de chuva de verão na maioria das localidades. Na terça-feira e na quarta-feira (1°), o deslocamento de uma área de baixa pressão pode provocar chuva em todo Estado, com risco de temporais isolados.

Os volumes estimados de chuva deverão oscilar entre 15 e 30 mm na maioria das áreas do Estado. Na Zona Sul, Planalto e nos Campos de Cima da Serra, os totais deverão superar 40 mm, e poderão alcançar 50 mm em alguns municípios.

