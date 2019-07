Rio Grande Seguros apoia Campanha do Agasalho do Estado

A Campanha do Agasalho do Estado chegou a marca de 1 milhão de peças doadas desde o dia 9 de maio. Em um único dia de ação do cobertaço, no sábado (6/7), foram arrecadados mais de 1.600 cobertores, alimentos e quase 3000 peças de roupas. Parte desse resultado foi alcançada com o patrocínio da Rio Grande Seguros e Previdência de R$ 30 mil convertido em cobertores. “Estamos sempre promovendo ações em prol do Estado. Nos sensibilizamos e decidimos fazer parte dessa ação para aquecer o inverno dos gaúchos”, disse Cássio Hennes, gerente comercial da Rio Grande Seguros.



Mesmo depois do fim de semana, a ação segue elevando os números da Campanha do Agasalho, pois ainda é possível fazer doações de cobertores, roupas e calçados infantis, além de alimentos na Central de Doações no Centro Administrativo do Estado. Esses itens são os prioritários para a distribuição, segundo a Defesa Civil.

Após a coleta no Piratini, a equipe da Defesa Civil – que completa 49 anos nesta terça (9/7) – realizou triagem dos itens que estão sendo distribuídos. Na fila da Central de Doações aguardando atendimento dos pedidos ainda estão 38 prefeituras e 52 entidades assistenciais.

Pontos de Coleta na Capital e Interior

• Central de Doações da Defesa Civil do RS, no Centro Administrativo do Estado (av. Borges de Medeiros, 1.501, térreo, bairro Praia de Belas, Porto Alegre)

• Edifício-sede do Daer (av. Borges de Medeiros, 1.555, bairro Praia de Belas, Porto Alegre) e nas superintendências regionais

• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Frederico Westphalen

• Farmácias São João (267 pontos de coleta)

• Unidades do SescRS (66 pontos)

• Panvel Farmácias (317 pontos)

• Supermercados Zaffari (36 pontos)

• Praças de pedágio da EGR

