Rodrigo Pimentel, do Bope, participa de convenção de colaboradores Redemac no Pepsi on Stage

Domingo, 15 de setembro, aconteceu a 10ª Convenção de colaboradores da Redemac, maior rede associativa de materiais de construção do sul do país, com 91 lojas em 75 municípios gaúchos.

A grande atração do dia foi a palestra motivacional “Missão Dada, Missão Cumprida”, com o Capitão Rodrigo Pimentel, ex- integrante do Bope, co-produtor do “documentário Ônibus 174”, autor do livro “Elite da Tropa” e atualmente reconhecido consultor na área de segurança. Na palestra, Pimentel motivou os 1.200 colaboradores a se transformarem em uma verdadeira TROPA DE ELITE, prontos para alcançar alta performance e superar qualquer desafio.

O evento, que é realizado a cada dois anos, também contou com o Prêmio Melhores Práticas Redemac, além de sorteio de prêmios, Food Park e Baile do Maquito.

