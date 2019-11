Ronaldinho Gaúcho elogia o técnico Jorge Jesus e acredita em título do Flamengo na Libertadores

Ex-jogador do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho não deixa de acompanhar o ex-time e até torce para que o Rubro-Negro conquiste a Copa Libertadores de 2019. Durante uma entrevista no evento “Web Summit”, em Lisboa, Portugal, o ex-meia falou sobre o atual momento da equipe carioca e ainda elogiou o técnico Jorge Jesus.

“Tive a felicidade de jogar no Flamengo, um grande clube, que está num grande momento, e tem um grandíssimo treinador. Acredito que tem todas as possibilidades de conquistar a Libertadores e espero que seja um grande jogo”, disse R10, que jogou no Flamengo entre 2011 e 2012.

O Flamengo vai disputar a final da Copa Libertadores contra o River Plate, no dia 23 de novembro. É a primeira vez após 38 anos que o time carioca volta ao à decisão do torneio continental.

Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta próxima quinta-feira (7), quando encara o Botafogo, em clássico válido pela 31ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos.

Ronaldinho também falou sobre o Campeonato Português e admitiu acompanhar o futebol de Portugal por conta de seu irmão, Assis, que teve passagem pelo país quando jogador.

“Sempre acompanhei o Campeonato Português, pelo fato de o meu irmão ter jogado aqui. Sempre tive amigos jogando aqui. É sempre um campeonato forte. As equipes que estão competindo, além do Campeonato Português, sempre me mostram a sua força. Com grandessíssimos jogadores, que se destacam em todo o mundo. É um futebol que a cada ano cresce e acredito que é uma das maiores forças do futebol mundial”, completou.

Embaixador do Turismo

Recentemente, o ex-jogador de futebol foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal. A nomeação foi anunciada pela Embratur, ou Instituto Brasileiro de Turismo, que afirmou que o craque é um voluntário e ajudará em campanhas de incentivo ao turismo. Na página oficial do órgão, Ronaldinho disse que sua missão é recuperar a imagem do Brasil internacionalmente.

Além de Ronaldinho Gaúcho foram nomeados embaixadores do turismo brasileiro o cantor Amado Batista, a dupla sertaneja Bruno & Marrone, o biólogo Richard Rasmussen e o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie.

Segundo a Embratur, trata-se de uma “demonstração de patriotismo e responsabilidade com o futuro do Brasil, sem qualquer interesse de financiamento, diferente do que ocorria com a classe nos governos anteriores”.

A expectativa da Embratur é que, ao final do governo Bolsonaro, o número de turistas internacionais no país dobre do atual número de 6 milhões anuais.