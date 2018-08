Ronaldo “Fenômeno” está perto de comprar um clube espanhol

O ex-atacante Ronaldo “Fenômeno” está muito próximo de se tornar o novo presidente e acionista majoritário do Real Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, informou a imprensa local.

De acordo com o programa “El Larguero”, Ronaldo irá pagar 30 milhões de euros para adquirir o clube e ajudará o Real Valladolid a quitar sua dívida, que é de aproximadamente 25 milhões de euros.

Já segundo o jornal espanhol “As”, o ex-jogador ocupará o cargo máximo dentro do clube, mas manterá o atual mandatário do Valladolid, Carlos Suárez Sureda, como CEO.

Essa não é a primeira vez que Ronaldo investe no futebol. Em 2014, o ex-jogador virou um dos sócios do Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, mas o negócio não vingou e vendeu sua parte em 2016.

No Campeonato Espanhol, o Real Valladolid está na 14ª colocação com um ponto, conquistado no empate sem gols diante do Girona.

Na terceira rodada, os blanquivioletas jogarão contra o Getafe, fora de casa.

O Valladolid possui 43 participações na elite do futebol espanhol, sendo o seu melhor resultado um quarto lugar na temporada 1962/63.

Forte gripe

No último dia 13, Ronaldo recebeu alta após ficar internado por quatro dias devido a uma forte gripe contraída em Ibiza, que poderia evoluir para uma pneumonia.

Ele chegou a dar entrada na emergência do Hospital Can Misses, mas, no mesmo dia, transferiu-se para um centro médico particular, a Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Pelo Twitter, o ex-jogador agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e aos médicos que cuidaram de sua recuperação.

“Oi pessoal! Já to em casa depois de alguns dias na clínica. Obrigado a todos pelos comentários carinhosos e energia positiva! Mt obrigado tbm à equipe de médicos e enfermeiros. Agora vamos focar no futebol! Essa temporada vai ser incrível e promete mts novidades”, finalizou o fenômeno.

No dia 14, a modelo Celina Locks, namorada de Ronaldo, postou uma foto com o ex-jogador já em sua casa na cidade de Ibiza.

Ronaldo, que estava de férias em Ibiza quando ficou doente, aposentou-se do futebol em 2011, após uma carreira de enorme sucesso, que incluiu passagens pelo PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milão, Milan, Corinthians e Cruzeiro, além do Real Madrid.

O ex-jogador ganhou dois títulos da Liga espanhola com o Real, a Taça UEFA com Inter e levantou a Copa do Mundo em 1994 e 2002 pela seleção brasileira, chegando também à final do torneio em 1998, quando perdeu para a França. Também levou o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 1997 e 2002.

