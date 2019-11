Ronaldo Fenômeno quer comprar um clube em Portugal

Presidente do Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno está em busca de novos investimentos no futebol. O ex-atacante afirmou que agora procura uma equipe para comprar em Portugal, assim como na Inglaterra. Porém, no território inglês a oferta ainda é muito alta para o seu objetivo. As informações são do jornal Extra e da agência de notícias Efe.

Em entrevista ao evento “Web Summit”, em Lisboa, Portugal, o ex-craque contou como comprou a maior parte das ações do Valladolid. Ele investiu 30 milhões de euros para comprar 51% do capital do emblema espanhol.

“Voltei há dois anos a Madrid e estava à procura de uma equipe para comprar. Procurei por todo o lado. Na Inglaterra, a Segunda Divisão era ainda muito cara para mim. Procurei por Portugal e ainda estou à procura. Depois, estava comentando para uma TV do Brasil no Mundial de 2018 e o meu advogado me ligou com uma oferta do Valladolid”, contou.

Inovação no Esporte

Ronaldo foi receber o prêmio de Inovação no Esporte em Lisboa. O Fenômeno considerou ser “incrível” receber essa honraria, após pouco mais de um ano nas funções de presidente de um clube.

“A equipe estava na Segunda Divisão. O Valladolid era exatamente o que procurava, uma equipe com uma grande história, perto de Madrid, 90 anos de vida e com a dimensão certa. Decidi abraçar o projeto e estou feliz, mas aos fins de semana sofro muito e nunca sofri assim como jogador. Estamos nos saindo bem, temos de melhorar muito, mas estou bastante feliz com o clube”, declarou.

Ronaldo ainda esclareceu que os quase 30 milhões de euros desembolsados para ser o principal acionário do clube “blanquivioleta” foram um investimento pessoal. “Gostaria que algum bilionário me apoiasse, mas é dinheiro meu”, destacou.

Campeonato Espanhol

O Valladolid é 12º colocado da atual edição do Campeonato Espanhol, com 17 pontos, a cinco do líder Barcelona. Na temporada passada, a primeira do antigo camisa 9 como presidente, os ‘Blanquivioletas’ lutaram contra o rebaixamento e escaparam em 16º lugar.

“Vamos tentar lutar contra os melhores. Estamos buscando maiores receitas. O dinheiro não é tudo, mas pesa muito”, considera o ex-atacante, cujo clube tem o segundo menor orçamento da primeira divisão da Espanha, com quase 32 milhões de euros.