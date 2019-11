Magazine Sabrina Sato e Duda Nagle fazem festinha de aniversário para Zoe

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Filha do casal completou 1 ano na sexta-feira Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Duda Nagle compartilhou um breve registro da festinha do primeiro aniversário de Zoe, sua filha com Sabrina Sato. “Aeeeeee!!!! Que alegria!!! 1 ano! Parabéns Zoe!!! E que ano viu?!? Muito saúde e sorte! Vida longa à Zoe!!!”, celebrou o ator na legenda do vídeo postado no Instagram em que aparece cercado da família para a celebração, na sexta-feira (29).

Nos stories, Sabrina também mostrou outros momentos da festinha, que contou apenas com a avó paterna de Zoe, Leda Nagle, os avós maternos, Kika Sato e Omar Rahal, os irmãos de Sabrina, Karin e Karina, que estava com seu marido e filhos, e alguns amigos próximos da família.

Mas essa não vai ser a única celebração do primeiro aniversário de Zoe. No próximo sábado (07), a menina vai ganhar um festão que vem sendo organizado por Sabrina há alguns meses.

