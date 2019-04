Safra de uva em Caxias do Sul supera expectativa

A safra de uva em Caxias do Sul, 4º município que mais produz a fruta no estado, encerra com a colheita de 86 mil toneladas em 2019. A estimativa da Emater aponta um acréscimo de 72% em relação à expectativa inicial (50 mil toneladas). O motivo do aumento do número foi a recuperação das parreiras após as chuvas de granizo na cidade.

A safra começou em dezembro e acabou em meados de março. O agricultor Renato Paulino Bampi, 74 anos, da localidade de Forqueta, colheu 215 toneladas e salientou a boa colheita. “Nossas plantações não foram prejudicadas pelo granizo e os cachos estavam bem redondos, grandes e coloridos”, pontuou. Gilmar Onsi, engenheiro agrônomo da Smapa, garantiu a qualidade da fruta. “A safra foi boa, apesar do clima não ter ajudado muito. A produção foi excelente, ainda que o granizo tenha prejudicado muito as plantações, mas conseguimos ter uma boa quantidade e qualidade”, resumiu.

