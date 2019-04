Saiba como chega o time do River Plate para encarar o Inter

Adversário do Inter nesta quarta-feira, o River Plate desembarcou na noite desta terça-feira em Porto Alegre. Para a partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, os argentinos chegam para o duelo com cinco desfalques importantes.

As baixas

Armani, Casco, Palácios, Juan Quintero e Scocco, titulares de Marcello Gallardo, estão fora do duelo por conta de problemas musculares. Os atletas se quer viajaram com a delegação para a capital gaúcha.

Provável escalação

Por conta dos cinco desfalques, Gallardo deve optar por uma escalação com três zagueiros. Assim, a provável escalação do River Plate para encarar o Inter, tem: Germán Lux; Rojas, Martínez Quarta e Pinola; Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Cristian Ferreira e Angileri, Santos Borré; Lucas Pratto.

Marcello Gallardo, técnico do River Plate, está liberado para comandar o time à beira do gramado. O argentino, que sofreu punição por conta do descumprimento de outra punição na partida contra o Grêmio, no ano passado, cumpriu quatro jogos de suspensão e pagou uma multa de 50 mil dólares.

Na tabela

Com dois pontos somados, o River é o terceiro colocado no Grupo A, da Libertadores, com dois empates contra Allianza Lima e Palestino.

O Inter, por sua vez, é o melhor colocado do grupo. Na liderança com 6 pontos, o time soma duas vitórias e dois jogos, contra o Palestino e Allianza Lima.

