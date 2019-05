Saiba como ensinar seu cão a fazer necessidades no lugar certo

Ensinar o cachorro a fazer necessidades no lugar certo é um desafio para os donos. Sem saber como ensinar, os tutores buscam ajuda com adestradores, porém o médico veterinário da DogLicious, Marcello Machado dá dicas para que os donos não precisem gastar com o adestramento.

1) Escolha o lugar certo para o cão fazer as necessidades

Muitas vezes, o motivo para o cão fazer as necessidades no lugar escolhido por você é justamente a localização. Eles não vão usar esse cantinho se ele estiver próximo a água, comida ou cama. Por isso, escolha um local afastado e prepare com jornal ou tapete higiênico.

2) Sem broncas

Dar broncas no animal quando ver ele fazendo as necessidades em um lugar errado não é indicado. Esse comportamento só fará com que ele tenha medo de você. O que faz diferença é deixar claro onde você quer que ele faça. Mostre o local e procure levá-lo para lá. Agressividade e nervosismo só irão prejudicar seu companheiro, podendo desencadear problemas psicológicos.

3)Dê um prêmio sempre que ele acertar o lugar

Quando ver que seu companheiro acertou o lugar que você escolheu para ele fazer suas necessidades, é importante oferecer uma recompensa para que ele associe aquele comportamento a algo bom. O melhor aliado para isso são gostosuras irresistíveis com texturas incríveis para conquistar o animalzinho. É claro que não pode economizar nos carinhos!

4)Leve o cachorro para o local

Entender o organismo do seu amigo pode ajudar você nessa missão de treinamento. É comum que os cães façam suas necessidades logo após comer. Sendo assim, esteja atento e, se ver que ele não vai usar o cantinho certo, leve-o imediatamente para o lugar que escolheu.

5)Paciência e dedicação

Lembre-se: para cumprir essa missão com sucesso é imprescindível que você tenha paciência e dedicação com seu companheiro. O adestramento de cães filhotes é mais fácil, já o de cachorros adultos possui uma dificuldade maior e, por isso, os resultados podem demorar um pouco mais para aparecerem — mas, isso não é motivo para desistir.

