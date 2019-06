Saiba como funciona o grupo de WhatsApp da Seleção Brasileira

“Você saiu do grupo.” A mensagem, dependendo do contexto do WhatsApp, pode significar tristeza ou alívio, até mesmo boa dose de alegria. Na Seleção Brasileira de Tite, é sinal de que você está fora. Pior é quando não aparece na tela aquele aviso de que você foi adicionado. Quando isso acontece, é porque o técnico abriu mão de você. Ao menos temporariamente.

Willian, por exemplo, foi o último a entrar no grupo criado pelo supervisor Luís Vagner no aplicativo, com o nome nada criativo de “Copa América”. O meia perdeu várias mensagens até ser chamado para substituir Neymar, lesionado. O camisa 10 do PSG foi mantido no grupo mesmo depois do corte e agora faz o papel daquele tio que enche a tela alheia de mensagens motivacionais.

“Neymar é um jogador que não deveria sair do grupo. Infelizmente uma lesão o tirou da Copa América, mas ele está no grupo, mandando mensagens de apoio, vibrações positivas”, disse o jogador do Chelsea após a partida contra a Bolívia.

Na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), quem administra o grupo é a comissão técnica. A cada convocação, um grupo novo é criado, com a lista dos 23 jogadores chamados pelo treinador. A principal função é manter o elenco informado da programação de treinos e viagens, horários para as refeições, janelas de folga, uniformes que devem usar para um treinamento ou nos deslocamentos. Mas há espaço para brincadeiras e gozações também. Na pauta, zoações sobre o futebol brasileiro e o europeu.

“Tem coisa séria, programação, mas também tem brincadeira, um zoando o outro, é a vida. Tem que ter”, disse o atacante Gabriel Jesus. Não existe uma regra sobre o funcionamento dos grupos de WhatsApp. Na Seleção e no Chelsea de Willian, a comissão técnica é a responsável por criá-los e serem os administradores, decidir quem entra e quem sai. No City, talvez inspirados pelo estilo vanguardista do técnico Pep Guardiola, são os jogadores os responsáveis pelo grupo, sem a participação de dirigentes.

Neymar

Neymar acabou cortado da Copa América por causa de uma lesão no tornozelo direito. Apesar de ser reconhecido como melhor jogador da Seleção Brasileira, o tumulto que se transformou a vida particular do atacante em função de uma acusação de estupro já estava afetando o ambiente da equipe de Tite a ponto de um afastamento ser aventado pela CBF.

Sem o camisa 10, percebe-se uma concentração maior das atenções apenas em cima do futebol em si, do que se vê em campo e da preparação da Seleção nessa Copa América. Até mesmo os jogadores percebem uma mudança de comportamento nas entrevistas.

Thiago Silva, amigo pessoal de Neymar e capitão do PSG, foi além. Lembrou da falta que seu companheiro fez no momento mais crítico do clube na temporada e revelou um bastidor da Seleção antes da estreia contra a Bolívia.

“Neymar é indispensável para qualquer equipe, tanto para o Paris Saint-Germain quanto aqui. Fomo eliminados pelo Manchester na Liga dos Campeões, acredito que muito em fato do Ney não estar em campo. É outra coisa. Mas, tanto o Everton quanto o Neres fizeram um bom jogo. É disso que estamos precisando. Fortalecer cada vez mais. O Ney está no nosso grupo de WhatsApp, mandou uma mensagem bem positiva para a gente, desejando sorte. Espero que ele volte ainda mais forte”, avisou.

