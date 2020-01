Bem-Estar Saiba por que perdemos o apetite no verão

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

É muito comum perder o apetite nos dias de muito calor (Foto: Reprodução)

O verão é a estação preferida de muitas pessoas, que aproveitam as altas temperaturas para ir à praia ou piscina. Entretanto, algumas acabam perdendo o apetite nos dias de muito calor. Se você é uma delas, entenda por que perdemos o apetite no calor.

Isso acontece devido ao próprio funcionamento do corpo: nos dias mais quentes, com o exterior aquecido, precisamos gastar menos energia para nos aquecer. Dessa forma, sentimos menos fome e tendemos a comer menos. Entretanto, é fundamental nos alimentarmos bem no verão e consumirmos alimentos com bastante água para nos mantermos hidratados e saciados.

O que fazer para continuar comendo bem

Para quem sente essa diferença de apetite nos dias quentes, o recomendado é investir em refeições leves e refrescantes. Apesar da diminuição do apetite, alterar a rotina alimentar não é nada recomendado. Com as altas temperaturas, vem também a maior perda de líquidos e nutrientes, portanto, é fundamental continuar seguindo uma alimentação balanceada.

O que comer

Quanto mais leve e facilitada for a digestão, melhor o organismo funciona no calor. Qualquer indisposição deve ser levada ao seu médico, mas se você investir em uma alimentação leve e balanceada, as chances de se sentir mal são reduzidas. Por isso, nós separamos dez alimentos que você não deve deixar de ingerir neste verão.

1. Saladas

Levinhas e saborosas, elas ajudam o organismo a trabalhar melhor. E aí vai uma boa notícia para quem gosta de maionese: consumida com moderação, além de dar mais sabor aos alimentos, ela não engorda. Preste atenção apenas no seu prazo de validade e na forma de armazenamento. Você também pode prepará-la em casa sempre fresquinha, afinal a base da maionese é gema de ovo cozida e azeite batidas em ponto de creme.

2. Frutas

Na sobremesa, no lanche ou até nos próprios pratos, as frutas são um alimento maravilhoso no calor, cada qual com sua característica. Nos dias muito quentes, prefira as caudalosas, como melancia, melão, laranja e tangerina. Já a banana, uva e abacate, por exemplo, são ricos em potássio, ajudando a recompor a substância geralmente perdida pelo suor.

3. Picolés de frutas

Delícia refrescante em todas as idades, o picolé de fruta é saudável e ajuda a baixar a temperatura do corpo quando está muito calor. É também uma boa forma de incentivar o hábito das frutas na garotada.

4. Água de coco

Também rica em potássio, a água de coco é uma excelente alternativa aos refrigerantes, além de ser saborosa, repor eletrólitos perdidos com o suor, não engorda.

5. Grãos e sementes

Graças à grande quantidade de fibras, grãos e sementes dão sensação de saciedade, deixam os lanches mais gostosos e ainda são ricos em vitaminas. Ficam uma delícia também nas saladas.

6. Smoothies

Sensação dos últimos verões, a bebidinha gelada feita com iogurte e frutas praticamente não tem gordura – principalmente se feita com iogurte natural –, é gostosa e rica em vitaminas. Faça do sabor que mais gostar.

7. Carnes magras

Ricas em proteínas de alto valor biológico, as carnes magras devem ser consumidas principalmente por quem não abre mão da malhação. Opte pelos grelhados e assados, sempre que puder.

8. Frutos do mar

Sempre com cuidado com a procedência e o armazenamento, os frutos do mar também são ricos em proteínas. Dão sensação de saciedade, são ricos em antioxidantes que combatem a ação dos radicais livres – responsáveis também pelo envelhecimento precoce das células agravado pelo sol – e são uma delícia também em saladas.

9. Pão e biscoito integral

Não tire os carboidratos da sua dieta, eles são importantes fonte de energia para o perfeito funcionamento do organismo, mas dê preferência aos grãos integrais e em quantidade moderada.

10. Suco de soja

Com ou sem frutas, eles são uma delícia, sendo também uma ótima alternativa para a hidratação no verão. Na dúvida, não hesite em consultar um nutricionista. O especialista é a pessoa mais indicada para fazer um plano alimentar perfeito para você e sua família atravessarem os meses de verão com saúde e qualidade de vida.

