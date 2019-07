Saiba quem é Boris Johnson, novo primeiro-ministro do Reino Unido

Eleito líder do Partido Conservador nesta terça-feira (23), Boris Johnson, de 55 anos, que assumirá como primeiro-ministro britânico nesta quarta-feira (24), está se aproveitando da fama de atrapalhado e charmoso que lhe garantiu a prefeitura londrina. Político controvertido, ele é o favorito dos conservadores eurocéticos e do presidente Donald Trump. Saiba mais sobre o novo dirigente.

Muitos dos colegas e analistas políticos colocam em xeque a competência do premier recém-eleito. Durante seus dois mandatos como prefeito de Londres, ele soube ler as tendências do eleitorado e direcionou milhares de libras da mesma maneira, independentemente daquilo que estava especificado nos briefings que recebia diariamente. Seu cargo público mais recente, a Chancelaria britânica, o deixava pouco à vontade em uma posição que pedia mais seriedade que eloquência.

Durante o mandato de Johnson como primeiro-ministro, o Reino Unido enfrentará, provavelmente, sua crise mais série em período de paz, o Brexit , uma que requer negociações dantescas, algo que o atual premier busca evitar a qualquer custo. Sua promessa de tirar o Reino Unido da União Europeia no final de outubro deixa muitos britânicos temerosos de que ele coloque o país no rumo de um Brexit sem acordo de transição, algo potencialmente calamitoso.

Até mesmo aliados reconhecem que Johnson se vê como alguém focado no cenário maior, ao invés de detalhes menores de governança. Ele segue sua intuição e é adepto do improviso, dizem seus aliados, geralmente rejeitando o discurso redigido por sua equipe quando vai falar em público.

Após uma carreira como jornalista, Johnson foi eleito para o Parlamento britânico em 2001, onde se emaranhou em controvérsias e foi demitido da equipe que liderava a oposição ao governo após negar, falsamente, ter tido um caso enquanto estava casado. Ele foi eleito prefeito de Londres em 2008 para o primeiro de seus dois termos, e prometeu acabar com o crime e encerrar os gastos extravagantes. Sua vitória foi uma escolha incomum para a capital que, geralmente, tende para a esquerda, conquistando seguidores como um conservador com visões heterodoxas sobre assuntos polêmicos, como a imigração.

O cargo de prefeito, criado em 2000, tem poderes limitados. Mas sua passagem pela prefeitura dá uma dica de seu estilo desordenado e do encanto que distraiu muitos britânicos dos erros perdulários cometidos pelo político.

Ônibus Boris

Seu mandato como prefeito produziu alguns fracassos caros, como o “ônibus Boris”. Ken Livingstone, o antecessor de Johnson como prefeito de Londres, descartou um modelo amado pela população de um ônibus de dois andares (equipado com uma porta traseira aberta) e o substituiu por “ônibus flexíveis”, que eram mais longos e espaçosos. Alguns londrinos os consideravam monstruosidades modernas e sem alma nas ruas estreitas da cidade.

Aproveitando essa raiva, Johnson prometeu reviver o modelo clássico e trouxe de volta até mesmo os vendedores de passagens a bordo, apesar das advertências das autoridades de transporte de que o plano não era economicamente viável.

Em poucos anos, os vendedores foram descartados, as portas abertas foram lacradas e o “ônibus Boris” ficou conhecido principalmente por seu interior quente como uma sauna, sem mencionar os 300 milhões de libras (R$1,4 bilhões) gastos do dinheiro público.

Aeroporto em ilha

Bem na foz do rio Tâmisa, que desagua no Mar do Norte, Boris Johnson queria construir um aeroporto em uma ilha artificial.

Era 2009 e Johnson havia acabado de ser eleito prefeito de Londres . Para analisar a construção do aeroporto, ele tentou alistar um cientista proeminente, o professor David King, mas King já havia alertado que, com o aumento do nível das águas do Tâmisa, as condições não eram ideais para tal projeto, e se ofereceu para analisar outras possibilidades para o local.

O cientista levou um susto quando foi nomeado líder de um time que estudava a construção do aeroporto. King, então, foi confrontar o prefeito.

“Ele disse, ‘Ah, tolice minha, tolice minha’, ou algo assim, e afofou seu cabelo”, disse King. “Ah, David, vai ficar tudo bem”, completou o pesquisador, parafraseando Johnson.

Não estava tudo bem. Como muitos dos grandes projetos de Johnson à frente da prefeitura de Londres, o aeroporto insular sugou milhões de libras esterlinas em planejamento, mas nunca foi em frente, devido à oposição praticamente unânime e a obstáculos práticos que se apresentam quando se tenta construir um aeroporto em um santuário de pássaros internacionalmente protegido. As informações são do jornal O Globo.

