O projeto “Mistura Fina – Música para Fugir do Trânsito”, do Theatro São Pedro, recebe nesta quinta-feira (18h30min) as cantoras Denizeli Cardoso e Maria do Carmo Carneiro, com o show “Duas Vozes de Dandara”. A apresentação, no Foyer Nobre, abrange samba-de-raiz e clássicos da “soul music” norte-americana, com acompanhamento sonoro da banda Gueto Trio. Entrada franca.

