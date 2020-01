Porto Alegre Samu amplia treinamento para voluntários a uso de aplicativo

10 de janeiro de 2020

Aplicativo cadastrará voluntários que possam ser acionados pelo Samu. Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA

O NEP (Núcleo de Educação Permanente) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) anunciou na manhã desta sexta-feira, 10, a ampliação de encontros do Treinamento Coração no Ritmo Certo para capacitação de voluntários ao uso do aplicativo True PCR, que vai agilizar o atendimento a pessoas em parada cardiorrespiratória na Capital. O curso é pré-requisito para a utilização do APP. A intenção do Samu é, até julho, ter mil voluntários ativos. O atendimento do Samu abrange os 1,4 milhão de moradores de Porto Alegre, além de 600 mil pessoas que compõem a população flutuante da cidade, todos os dias. “Contar com parceiros e voluntários é fundamental para garantir maior agilidade até a chegada de uma unidade móvel”, explica a coordenadora do NEP, Dinorá Cenci.

Todos os encontros serão em janeiro. Estão abertas inscrições para turmas nos dias 15, 17, 21, 23 e 29. Os interessados devem preencher um formulário através deste link e, após o cadastro preenchido, enviar e-mail para nepsamupoa@gmail.com indicando para qual turma solicita a vaga.

A enfermeira coordenadora do NEP destaca que somente em janeiro mais de 600 pessoas cadastraram-se, mas apenas 150 solicitaram a inscrição pelo e-mail. Os cadastrados que não enviarem e-mail solicitando data de inscrição ficarão para turmas posteriores, conforme disponibilidade de vagas.

As turmas dos dias 16 e 28 estão com vagas preenchidas. A coordenadora do NEP solicita que as pessoas que não puderem comparecer avisem com antecedência. “Assim novas vagas poderão ser abertas para interessados já cadastrados.”

Na manhã desta sexta-feira, 22 pessoas participaram da primeira turma após disponibilização do aplicativo dedicado ao treinamento de voluntários interessados em auxiliar o Samu no atendimento de pessoas com/EM parada cardiorrespiratória. Profissionais e acadêmicos da área da saúde e profissionais de outras áreas avaliaram o seu conhecimento sobre as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, participaram de treinamento prático e saíram da formação com o aplicativo em funcionamento. Em um ano, eles retornarão para nova rodada de formação. Em dezembro passado, foram capacitadas 150 pessoas.

O bombeiro civil Luh Cruz destacou que a morte da mãe por uma parada cardiorrespiratória foi a motivação para participar do curso e ser voluntária no projeto. “Se eu tivesse o treinamento, ou alguém próximo a ela, talvez o desfecho fosse diferente, por isso quero me capacitar e contribuir com a sociedade”, diz.

O agente funerário e estudante de enfermagem Rafael Soares da Silva frisou que poucas pessoas têm conhecimento nas manobras, que podem salvar tantas vidas. “A sensação de salvar uma vida é a melhor que pode haver.”

Até o dia 15, a plataforma vai operar em caráter de teste. Depois disso, os voluntários que têm o APP ativo poderão ser chamados pela Central de Regulação de Urgências do Samu para atender pacientes próximos ao local onde estarão. Os voluntários serão acionados ao mesmo tempo em que a Central envia ambulâncias para o local da ocorrência. “Cada minuto de demora no atendimento corresponde a perda de 10% da chance de sobrevivência e volta do paciente”, explica Dinorá. Segundo ela, em média, o Samu recebe de três a quatro chamadas diárias de suspeita de parada cardiorrespiratória.

O aplicativo cadastrará voluntários que possam ser acionados pelo Samu e atuem diante de situação de paradas cardiorrespiratórias no tempo do deslocamento da ambulância até o local da ocorrência.

O aplicativo True PCR – Coração no Ritmo Certo está disponível no serviço de distribuição digital Play Store para telefones com sistema Android, que acionará os voluntários para realização de ressuscitação cardiopulmonar em vítimas de parada cardiorrespiratória até a chegada do Samu. Para o sistema IOS, o aplicativo ainda não está disponível. A expectativa é de que, até final do mês, usuários de Iphone possam instalar o APP. Além de baixar o aplicativo True PCR neste link, o voluntário deve manter o serviço de localização do smartphone ativado.

Inscrições abertas para o Treinamento Coração no Ritmo Certo:

15 de janeiro – 13h30 às 16h30

17 de janeiro – 13h30 às 16h30

21 de janeiro – 9h às 12h

21 de janeiro – 13h30 às 16h30

23 de janeiro – 9h às 12h

29 de janeiro – 9h às 12h

