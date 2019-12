Porto Alegre Saúde orienta sobre a utilização de fogos de artifício no Réveillon

30 de dezembro de 2019

Fogos de artifício podem representar perigo para jovens e adultos durantes as celebrações Foto: Joel Vargas/PMPA Fogos de artifício podem representar perigo para jovens e adultos durantes as celebrações (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Com a chegada das comemorações de Ano-Novo, os fogos de artifício se tornam atração durantes as celebrações, mas também podem representar perigo para jovens e adultos se não forem usados com segurança. Aproveitando o período festivo, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) orienta quanto aos cuidados para evitar acidentes durante as festas de Réveillon.

Todos os anos, o HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre registra casos de queimaduras originários da falta de cuidado com o manuseio dos artefatos, representando 70% das ocorrências com fogos. Já lesões com lacerações representam 20% e amputações caracterizam 10% dos casos de acidentes com fogos de artifício. As pessoas mais atingidas são homens, sendo que 40% das vítimas são menores de 18 anos.

Segundo a enfermeira responsável pela ala de queimados do HPS, Cristina Correa, a adoção de medidas de segurança para o manuseio dos fogos de artifício e a regulamentação da venda dos produtos são de extrema importância para a redução da ocorrência de acidentes.

Nos anos de 2017 e 2018, houve registro de sete e seis casos, respectivamente, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, representando uma queda em comparação a anos anteriores. “As campanhas de prevenção e a divulgação de informações pela mídia ajudam na diminuição da incidência desses acidentes”, afirmou Cristina.

Em casos de acidentes em Porto Alegre, a vítima deve ser levada imediatamente ao Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bom Fim) ou ao Hospital Cristo Redentor (rua Domingos Rubbo, 20, bairro Cristo Redentor).

Cuidados e dicas importantes:

Armazenar os fogos em local frio e seco, longe do alcance de crianças.

Designar o manuseio dos fogos a adultos, jamais a crianças ou adolescentes.

Nunca manejar fogos durante ou após consumo de bebida alcoólica.

Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos.

Nunca tentar acender os fogos que falharem.

Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro.

Disparar os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, em direção contrária a pessoas próximas, certificando-se de que não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades.

Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharem, para não haver riscos de novas explosões.

Em caso de show pirotécnico, contratar profissional especializado.

