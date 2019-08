Sebrae aponta: respeito, honestidade e seriedade são 3 das características de pais e empresários

Ser pai significa estar em constante aprendizado e evolução, assim como ser empresário. Empreendedores precisam conhecer estratégias de gerenciamento de conflitos e de negociação, assim como os pais. Para celebrar o Dia dos Pais, que é comemorado no próximo domingo, 11 de agosto, o Sebrae RS reuniu histórias de três empresários responsáveis por passar aos filhos valores pessoais e conhecimento sobre o mundo dos negócios. Os atuais sócios e gerentes da Alameda Pizzaria, da Cadile’s Calçados e da Aita Imóveis são filhos dos fundadores e herdaram dos pais o respeito, a seriedade e a honestidade que estão presentes desde a criação aos dias de hoje.

Em 2008, José Pedrinho Schuh e o cunhado Roncali Riva fundaram a Alameda Pizzaria, uma pizzaria à la carte, em Caxias do Sul. Desde o início, o negócio era majoritariamente familiar: José, a esposa Nívea, os quatro filhos e outros colaboradores eram responsáveis por todo trabalho. Douglas Schuh, um dos quatro filhos, é hoje gerente da Alameda, em Caxias do Sul, mas também sócio-fundador de uma filial da empresa, que fica em Farroupilha. “Passei por todas as funções da pizzaria a pedido do meu pai. Ele dizia que era importante eu saber fazer tudo dentro da empresa. Tive poucos empregos, mas a Alameda foi uma escola, aprendi o que era o negócio e como gerir ele como um todo”’, relata o empresário.

Atualmente, pai e filho gerenciam juntos a matriz da pizzaria e Douglas afirma que tudo que aprendeu com o pai durante o tempo de trabalho em Caxias do Sul é aplicado na filial, em Farroupilha. Dentre as lições ensinadas pelo pai em âmbito empresarial, Douglas destaca a gestão de pessoas e o tratamento do cliente. Ele acredita que a principal característica de José Pedrinho como pai e empresário é o respeito e a responsabilidade. “Na minha educação vinda do interior tem a questão do respeito e da responsabilidade muito forte. Respeito com as pessoas e com o cliente. E a responsabilidade do trabalho se assemelha muito ao que é na nossa casa”, acrescenta.

A pouco mais de 500 quilômetros de distância da cidade da Alameda Pizzaria, está localizada a Cadile’s Calçados, em Ijuí. A loja de calçados, roupas e artigos esportivos foi fundada em 1996 por Valdir Neuhaus. Em 1999, quando o primeiro filho de Valdir nasceu, o empresário abriu a filial da loja, em Santa Rosa, para que pudesse ficar mais tempo com o recém-chegado Lucas. No mesmo ano, a loja recebeu o nome pelo qual é conhecida: uma junção dos nomes do filho Lucas, da esposa Elenir, do dono Valdir e, posteriormente, do segundo filho Samuel. Desde os 14 anos, Lucas acompanha de perto o cotidiano da loja. Começou como menor aprendiz, virou estagiário e depois teve sua carteira assinada. Aos 20 anos é um dos sócios da empresa.

“Hoje ele tem noção de como funciona, de onde veio e o que custa ter esse negócio”, complementa Neuhaus. Apesar da dificuldade de separar família de negócios, Lucas lembra que o pai ensinou muito sobre o mundo do empreendedorismo. “Meu pai é um homem com visão, ele sabe como pensar fora da caixa e como realizar essas ideias. Uma das principais características dele e da empresa é a seriedade e a justiça. A Cadile’s tem um legado de honestidade e de fazer as coisas do jeito certo”, acrescenta o jovem empresário.

Outro exemplo vem da capital gaúcha, onde está – há mais de 20 anos no mercado imobiliário – a Aita Imóveis Ltda. Fundada em 1996 por Pedro Enio Aita, a empresa presta assessoria e consultoria imobiliária personalizada. Artur Aita, filho de Pedro, é hoje um dos sócios da empresa. Ele é responsável por grande parte da tomada de decisões. “Sempre tive contato com a imobiliária e, por conta do meu perfil empreendedor, não conseguia me ver trabalhando em outro lugar senão aqui”, afirma Artur. Segundo ele, os valores pessoais do pai são, também, carregados pela Aita Imóveis. A confiança e a honestidade são características de Pedro tanto em casa quanto na imobiliária.

Ajuda que veio do Sebrae RS

Além dessas três empresas terem sido passadas de pai para filho juntamente com lições de vida e de negócio, todas elas são parceiras do Sebrae RS. Douglas e José, da Alameda Pizzaria, participam do projeto Polo Gastronômico da Serra Gaúcha, cujo objetivo é ajudar esses pequenos negócios da área da gastronomia a avançar no mercado através de certificações, consultorias e visitas técnicas focadas em metas definidas por cada grupo.

Os donos da Cadile’s Calçados participaram da National Retail Federation (NRF), maior feira de varejo do mundo que acontece nos Estados Unidos e conta com a presença do Sebrae RS há algumas edições. Além disso, eles também participam de uma consultoria voltada para a área da moda. Já a empresa Aita Imóveis participa de uma consultoria em gestão e planejamento empresarial, que procura auxiliar essas empresas a construírem um plano de gestão para realizar objetivos e conseguir melhores resultados.

Três empresas que contam com o Sebrae como um parceiro, além de ter na sua essência conceitos e características que passam de geração em geração, de pais para filhos.

