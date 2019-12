Acontece Sebrae confirma presença no Fórum Gramado de Estudos Turísticos

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

A entrega foi realizada na sexta-feira, 6 de dezembro, juntamente do deputado federal, Jerônimo Goergen e do Diretor Superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos acontece de 14 a 16 de maio de 2020 e segue conquistando apoio e parcerias importantes. Através de seu presidente, vereador Luia Barbacovi, foi entregue convite ao Diretor Presidente Nacional do Sebrae, Carlos Melles.

A entrega foi realizada na sexta-feira, 6 de dezembro, juntamente do deputado federal, Jerônimo Goergen e do Diretor Superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. Desta forma, Melles confirmou presença, destacando a parceria do Sebrae com o trade turístico brasileiro e também com o setor público voltado a esta atividade. Também lembrou as milhares de micro e pequenas empresas do setor que geram renda e emprego ao País.

Para o presidente do evento, Luia Barbacovi, “a presença do Sebrae no Fórum vem agregar muito, pois a entidade tem sido fundamental ao setor turístico do país, além de ratificar nossa intenção de levar aos participantes o conhecimento e oportunidades que possam estar ao alcance do trade e setor público voltados a atividade turística”.

Buscando deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, o Fórum é direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores e também aos estudantes de turismo.

Cabe destacar que o Fórum Gramado de Estudos Turísticos contará com o suporte acadêmico da Universidade Feevale a partir desta sua terceira edição e já conta com diversos palestrantes confirmados.

Entre eles, destaque para o jornalista, apresentador e colunista político, Alexandre Garcia; o Presidente da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas), Eduardo Sanovicz; do biólogo, economista, apresentador de televisão e embaixador do ecoturismo brasileiro pela Embratur, Richard Rasmussen; do secretário de turismo do Ceará, Arialdo Pinho e o Ex-Prefeito de Águeda (POR) e Secretário da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins – ABIMOTA, Gil Nadais.

