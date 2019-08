Sebrae RS e Governo do Estado lançam programas voltados para o turismo

Programa nacional de articulação e fomento, o Investe Turismo, foi lançado na tarde desta quarta-feira (31/07), durante um evento no Palácio Piratini. O programa foi criado para promover a convergência de ações e investimentos para acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e transformar destinos. No Rio Grande do Sul, o objetivo do projeto, que será implementado pelo Sebrae RS e pelo governo do Estado, através da Secretaria do Turismo, é aprimorar e inovar a oferta turística dos destinos estratégicos, gerando desenvolvimento regional e sustentabilidade dos pequenos negócios da cadeia produtiva. Tudo isso para aumentar o fluxo turístico do Estado com novas soluções de tecnologia, melhores experiências turísticas e governança engajada.

Serão 12 destinos estratégicos: Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Garibaldi, Gramado, Jaquirana, Nova Petrópolis, Porto Alegre, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e São Miguel das Missões. Esses municípios beneficiarão, pelo menos, 174 pequenos negócios do setor, estimulando a geração de emprego e renda, com investimento de R$ 2,6 milhões, viabilizados pelo Sebrae Nacional.

“Há 14 anos o Sebrae RS atua com programas específicos para o setor. Somente na última década, foram investidos mais de R$ 12 milhões, em 85 projetos, que beneficiaram 7.804 micro e pequenas empresas ligadas ao segmento. Nossas ações sempre estiveram centradas na estruturação de destinos turísticos sustentáveis, na qualificação e na diversificação da oferta turística, na melhoria da gestão e da competitividade das empresas. O resultado de nossa intervenção impacta diretamente no desenvolvimento dos territórios, gerando renda nos municípios e novos empregos”, destaca o presidente do Sebrae RS, Gilberto Petry.

O Investe Turismo terá como foco inicial, a pesquisa sobre o perfil do turista, onde será analisada por temporadas e eventos nos períodos de 2018 e 2019. A ideia é fazer o mapeamento de fluxo turístico, usando tecnologia de big data, através de telefonia móvel, para identificar o fluxo real, perfil de consumo, destino de origem e satisfação quanto à experiência de turismo no Estado. Também haverá ações para promoção direta dos destinos junto ao consumidor final por meio da participação em feiras do setor, além de relacionamento com blogueiros, influenciadores e novos players do mercado.

Para qualificação e inovação da oferta turística e uso de novas tecnologias estão previstas oficinas e consultorias de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Outras iniciativas incluem viagens de benchmarking nacional para conhecer melhores práticas. Para que todos sejam envolvidos no projeto, haverá fortalecimento das governanças regionais e apoio para desenvolver novas parcerias a fim de atrair investimentos.

“O turismo impacta diretamente na economia. Quando nós percebemos ele no horizonte econômico, ele se torna mais claro e mais propício à investimentos. Ele está no ‘barco’ do progresso e do crescimento do Brasil”, destaca o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O Programa Investe Turismo é uma iniciativa do Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 Rotas Turísticas Estratégicas do Brasil, com foco na geração de empregos. Em todo o Brasil, o investimento inicial será de R$ 200 milhões.

Mais Turismo

No evento que aconteceu durante toda a tarde desta quarta-feira, também foi apresentado o projeto Mais Turismo RS. Trata-se de um convênio de cooperação técnica que busca criar sinergia e atuação conjunta para o desenvolvimento, promoção e atração de turistas para o RS.

Serão realizadas nove ações conjuntas. Entre elas, o fortalecimento institucional e governança do turismo, apoiando os municípios e as parcerias de viabilidade econômica; o posicionamento de mercado e comercialização dos destinos turísticos, através de estudos e promoções; o empreendedorismo a atração de investimento, potencializando oportunidade e a inovação e apoio ao turista com banco de imagens para destinos do Investe Turismo.

“Temos certeza de que os programas hoje lançados irão contribuir muito para a ampliação destes números, a diversificação de visitantes, mas, principalmente, a injeção de mais recursos financeiros na economia do RS. Vamos juntos colocar o nosso estado, tão bonito e rico culturalmente, entre os destinos turísticos preferidos pelos próprios gaúchos, brasileiros e estrangeiros”, finaliza Petry.

