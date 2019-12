Acontece Sedac apresentou balanço de um ano para imprensa

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Em formato de café-coletiva, secretária Beatriz Araujo apresentou balanço das ações de um ano de governo. Foto: Reprodução Em formato de café-coletiva, secretária Beatriz Araujo apresentou balanço das ações de um ano de governo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As ações realizadas pela Secretaria da Cultura, em 2019, foram apresentadas para jornalistas nesta segunda-feira (16) na Casa de Cultura Mario Quintana. A coletiva foi conduzida pela secretária Beatriz Araujo, que esteve acompanhada da secretária adjunta, Carmen Langaro, e dos diretores Rafael Balle (Fomento) e Luana Ribas (Administrativo) e dos assessores especiais Eduardo Hahn (Memória e Patrimônio) e Ana Fagundes (Artes e Economia Criativa) – além de diretores de outras instituições da secretaria.

Durante cerca de 1h30, Beatriz apresentou um balanço da secretaria recriada no começo da gestão do governador Eduardo Leite. Em janeiro, a Sedac voltou a ganhar protagonismo, se desmembrando das pastas de Turismo, Esporte e Lazer.

Este ano, a Sedac captou R$ 26 milhões entre editais e emendas parlamentares. Na última sexta-feira (13), saiu a prorrogação, até outubro de 2020, do Convênio ICMS 77/19/ Confaz, que garante a operação do Pró-cultura RS. O anúncio foi feito pelo diretor Rafael Balle. Ele aproveitou para explicar a proposta de alterações no Sistema Pró-cultura RS – que deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa dentro de poucos dias.

O programa RS Criativo também foi citado durante a coletiva. Em funcionamento desde junho, no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana, fechou 2019 com 16 incubados, 50 empreendimentos habilitados e 100h de mentoria. Este ano, a Sedac também cumpriu interiorizações em nove municípios que contemplam a região de entorno dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes – e já está traçando o roteiro para 2020.

A conquista definitiva da sede do MACRS (Museu de Arte Contemporânea), que irá para o IV Distrito de Porto Alegre e a ampliação do MARGS deu o tom de fechamento da coletiva, apontando para as prioridades de 2020.

