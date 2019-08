“Sei nem quem é esse”, afirma Bolsonaro sobre Alexandre Frota. O deputado vinha criticando publicamente o governo e foi expulso do PSL na terça

Questionado nesta quinta-feira (15) sobre a expulsão do deputado federal Alexandre Frota (SP) do PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse que não conhece o parlamentar. “Sei nem quem é esse”, declarou o chefe do Executivo.

Bolsonaro, que também é filiado ao PSL, conversou com a imprensa pela manhã, na portaria do Palácio da Alvorada, antes de seguir para a agenda do dia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na última terça-feira (13), o PSL decidiu, por unanimidade, expulsar o deputado Alexandre Frota da legenda. A expulsão não acarretará na perda do mandato de Frota, que poderá permanecer como deputado em outra sigla. Ele já tem convites de filiação a outros partidos.

O pedido de expulsão de Frota partiu da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). Segundo a parlamentar, a situação de Frota no partido era “insustentável”. Nos últimos dias, Frota passou a criticar publicamente o governo e o presidente e chegou a declarar que estava decepcionado com Bolsonaro e com a falta de articulação do presidente com os parlamentares.

Em mais de uma ocasião, o parlamentar criticou, por exemplo, a iminente nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

Um dos principais articuladores do PSL na votação da reforma da Previdência na Câmara, Alexandre Frota decidiu se abster na análise da proposta em segundo turno, contrariando a orientação do partido, depois de ter sido retirado da vice-liderança da sigla na Câmara e do comando de três diretórios municipais a pedido de Bolsonaro.

Frota foi eleito para o primeiro mandato de parlamentar com 155 mil votos, sendo o 16º candidato mais bem votado do Estado de São Paulo. Na tarde desta quinta, a assessoria do deputado divulgou um vídeo de um minuto com diversas falas antigas de Bolsonaro em apoio ao parlamentar. Em um trecho do vídeo, o presidente se refere a ele como “meu irmão”.

De apoiador a crítico

Frota filiou-se ao PSL em 4 de abril do ano passado, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Entre a eleição de 2018, em outubro, e a expulsão do partido, a tônica dos comentários do deputado nas redes sociais mudou. De apoiador dedicado, converteu-se em um crítico que foi subindo o tom cada vez mais.

