Seios à mostra e festa na piscina: saiba o que rolou no Halloween de Anitta

Anitta sabe mesmo curtir a vida adoidada! Nesta quarta-feira, a cantora abriu sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e promoveu uma festa de Halloween cheia de convidados famosos como Gretchen, Thammy Miranda e Luisa Mell.

Para receber as estrelas, a funkeira usou dois looks inspirados em Elvira, do filme “Elvira: A rainha das trevas” (1988): o primeiro foi um vestido preto longo e o segundo, mais ousado, deixava os seios à mostra.

O visual, inclusive, rendeu uma brincadeira com Juliana Paes, que esteve presente na comemoração usando veludo e brilho. “Dá muita vontade de apertar”, comentou a protagonista de ”A dona do pedaço”, que foi incentivada por Anitta, aos risos:”Aperta, pô!”.

A cantora ainda tingiu os pelos de um de seus cachorros para entrar no clima. “Antes que venham falar, quando pensei na fantasia pesquisei para saber se seria saudável para ele. Conseguimos uma tinta especial. Não tentem fazer isso em casa. Fizemos com um profissional especializado”, contou ela. “Ele amou e os outros cachorros estão amando ele”, afirmou.

Mas a fantasia de Anitta não foi a única que chamou atenção. David Brazil se caracterizou de Ludmilla no clipe “Onda diferente”, música que gerou uma briga com a poderosa.

Quem também se destacou bastante na festa foi Dani Calabresa, que se vestiu de Anitta no Rock in Rio, e ainda usou uma placa com uma frase dita pela cantora no festival. “Hoje eu queria agradecer muito a mim”.

Também estiveram na celebração Hugo Gloss, Xande Avião, Nego do Borel, Dani Calabresa, Nego do Borel, Paolla Oliveira, Lexa, Luísa Sonza, Whindersson Nunes, Gracyanne Barbosa, Nicole Bahls, Belo e outros artistas que capricharam na maquiagem.

A curtição foi até de manhã e terminou com Anitta e alguns convidados dentro da piscina, já sem as fantasias. Os famosos mergulharam de roupa íntima (alguns ficaram de sapato e cueca), dançando funk até o sol raiar.

“Nicole Bahls está de salto na piscina”, se divertiu a funkeira.

Scooby faz menção a ex

Todo zoeiro, Pedro Scooby fez uma menção sutil a Anitta ao comemorar sua participação em um campeonato mundial. Pelo Instagram, o surfista usou a frase icônica que a ex-namorada disse durante sua apresentação no Rock in Rio no começo do mês. “Hoje eu quero agradecer a mim mesmo”, escreveu Scooby em sua legenda, acrescentando algumas risadas e um “Brincadeira”.

O esportista contou que foi um dos selecionados para o campeonato mundial de onda gigante da “World Surf League”, ao lado do recordista na modalidade, Rodrigo Koxa.