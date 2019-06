Seleção Brasileira chega a Brasília para jogo amistoso

A seleção brasileira já está em Brasília, onde enfrenta hoje (5), às 21h30, a seleção do Catar, no Estádio Mané Garrincha, em partida amistosa que antecede o início da Copa América 2019. A equipe do técnico Tite desembarcou na capital federal na noite de ontem (4) e, já na chegada ao hotel, foi recepcionada por dezenas de torcedores.

A preparação da seleção canarinha aconteceu na Granja Comary, em Teresópolis, durante 14 dias. Esse período no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), serviu para Tite decidir o time que vai jogar contra o Catar esta noite.

Muito bom receber o carinho da criançada no último dia de Granja Comary. Agora #PartiuBrasília! 😍⚽🇧🇷#JogaBola #TRSeleçãoDia14 pic.twitter.com/NmxxtDEPcj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 4, 2019

“A intensidade dos treinos foi muito boa e todo o trabalho também. Tivemos tempo para trabalhar. Todos trabalhamos forte, concentrados e aplicados. Agora é pensar em jogo, descansar e ajustar os mínimos detalhes entre um jogo e outro”, disse o volante Casemiro.

O jogador do Real Madrid falou ainda sobre o jogo desta quarta-feira, destacando que não será uma partida fácil. “Catar não será uma surpresa. É o campeão da Ásia. Hoje não existe jogo fácil. Temos que querer vencer. Seleção brasileira precisa sempre vencer, mas não vamos esperando jogo fácil. Vai ser difícil. Temos que ter respeito”.

A Seleção não chegou em Brasília com a equipe completa – Roberto Firmino e Alisson, do Liverpool, só vão se apresentar amanhã (6) em Porto Alegre – onde o Brasil jogará outro amistoso, contra Honduras, no domingo (9). O goleiro Cássio, que joga pelo Corinthians e participou da partida contra o Flamengo na noite de ontem (4) pela Copa do Brasil, vai integrar à delegação hoje e ficará no banco de reservas.

O Brasil estreia na Copa América contra a Bolívia, no dia 14, às 21h30, em São Paulo.

