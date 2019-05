Seleção Feminina de futebol treina com equipe completa em Portugal

Por Bárbara Macedo*

A equipe do técnico Vadão está completa! A atacante Andressa Alves chegou nesta sexta-feira, (24), a Portimão, cidade localizada no litoral Sul de Portugal, onde a seleção feminina de futebol faz a sua preparação para a Copa do Mundo, que acontece este ano na França. Andressa, que joga no FC Barcelona, da Espanha, era a última jogadora que faltava para integrar o elenco devido aos dois dias de folga que ela ganhou por ter participado da final da Liga dos Campeões Feminina, realizada no último sábado (19).

O grupo, agora completo, realiza hoje um treino, no CT do Portimonense Sporting Clube. A preparação da seleção brasileira em Portugal vai até o dia 5 de junho, quando o time viajará para Grenoble, na França, local do jogo de estreia na competição, enfrentando a seleção da Jamaica, no dia 9. O Brasil está no grupo C, ao lado de Itália, Austrália e a Jamaica.

Ontem, (23), primeiro dia de atividades em Portugal, a comissão fez um treino técnico. Inicialmente, as atletas ficaram por conta do preparador físico Fábio Guerreiro. Depois, sob a supervisão de Vadão, elas fizeram uma movimentação com posse de bola, em campo reduzido. Bia Zaneratto, que se recupera de uma lesão na fíbula, participou de atividades físicas e do trabalho com bola visando a transição para o campo. Já a zagueira Erika, também se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, realizou fisioterapia e participou da preparação física.

