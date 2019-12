Inter Sem acordo com o Curitiba, Guilherme não deve permanecer no Inter em 2020

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Mesmo sem a renovação de contrato, o colorado ainda detém 25% dos direitos do jogador Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Guilherme Parede não deve seguir em Porto Alegre para a próxima temporada. As direções de Inter e Curitiba não chegaram a um acordo e o atacante retornará para o Coxa. Mesmo sem a renovação de contrato, o colorado ainda detém 25% dos direitos do atleta, adquiridos na vinda do jogador no final do ano passado.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o Curitiba pediu a permanência do meio-campista Juan Alano para liberar Guilherme Parede. Contudo, o Inter planeja o aproveitamento do jovem de 23 anos para 2020 e não aceitou o molde do negócio.

Pelo Inter, Parede atuou em 46 jogos e marcou 5 gols em 2019.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

