Sem acordo, Justiça Federal deve decidir sobre continuidade das obras para ampliação de pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho

Por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) o governo gaúcho ingressou como terceiro interessado na ação civil pública ajuizada contra Fraport Brasil, União e município de Porto Alegre. O pedido foi encaminhado pois a liminar que impede a realocação de famílias pode alterar o cronograma de obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Na tarde desta quinta-feira (8), o procurador-geral Eduardo Cunha da Costa participou da audiência de conciliação na 3ª Vara Federal de Porto Alegre, defendendo a liberação dos trabalhos para a ampliação da pista. Como não houve acordo, nos próximos dias a Justiça Federal deverá decidir sobre a continuidade das obras. Segundo o procurador-geral, o estado está preocupado com a continuidade dos trabalhos. “Estamos preocupados em oferecer um ambiente com maior segurança jurídica a novos investimentos e negócios e, sobretudo, uma estabilidade nas relações contratuais”, afirmou. “A ampliação da pista trará mais desenvolvimento para o nosso estado e essa nova estrutura tornará o Rio Grande do Sul mais competitivo para receber investidores”, completou o procurador-geral.

