Sem jogo durante a semana, o Inter iniciou os treinamentos

Depois de uma sequência intensa de partidas uma atrás da outra, o Inter tem uma semana atípica pela frente. A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann não tem jogo marcado para os próximos dias e terá tempo para ajustar detalhes do time nos treinamentos e se preparar para a continuidade da temporada. O duelo seguinte é com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (17), às 17h, no Castelão, pela 15ª rodada.

O primeiro treinamento da semana foi na tarde desta terça-feira (13), no CT Parque Gigante. O grupo de jogadores se reapresentou para dar início aos trabalhos mirando o confronto no Brasileirão.

Num primeiro momento os atletas fizeram atividades físicas no gramado com o preparador Cristiano Nunes. Depois, o treinador colorado comandou um treino em campo reduzido dividindo os atletas em quatro equipes e realizando mini-jogos, onde os times revezavam o enfrentamento.

A grande novidade do dia foi Bruno Silva que, anunciado como reforço, já calçou as chuteiras e treinou com o restante do grupo. A apresentação oficial deve ocorrer ao longo da semana.

Após o trabalho, o meio-campista Patrick concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT.

“Depois de um bom tempo é a primeira semana vazia que temos. Bom para descansar depois dessa sequência. Vamos nos fortalecer, nos recuperar para continuar fazendo grandes jogos e manter as atuações que estamos tendo”, afirmou.

O Colorado volta a treinar na tarde desta quarta (14) seguindo a preparação para o confronto do fim de semana. Além do Campeonato Brasileiro, o Clube do Povo também tem duelo marcado para a semana seguinte com o Flamengo pela Libertadores da América e o Cruzeiro, em setembro, pela Copa do Brasil.

