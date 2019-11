Semana de treinos e baixa de selecionáveis: a preparação do Grêmio até o ‘reencontro’ com o Flamengo

*Valéria Possamai

Sem compromissos no meio de semana, o Grêmio terá a semana livre de trabalhos até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Flamengo, em encontro que reedita as semifinais da Copa Libertadores. O duelo ocorre no próximo domingo, às 16h (de Brasília), tendo como palco a Arena.

Embalado por cinco vitórias consecutivas, justamente após a queda vexatória para o time carioca, o tricolor chega para a partida na quarta colocação, defendendo quatro pontos de vantagem sobre o São Paulo, adversário direto na zona de classificação. Depois da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, os comandados de Renato chegaram aos 56 pontos.

Depois de um dia de folga, o elenco tem reapresentação marcada na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, quando o comandante começa a e trabalhar a formação do time. Até a partida de domingo, a programação do Grêmio prevê treinos até o sábado.

Para o jogo do final de semana, a equipe conta com baixas. Kannemann, Matheus Henrique e Phelipe Megiolaro estão servindo as suas respectivas seleções. Rômulo também fica de fora por questões contratuais.

Por outro lado, Cortez e Maicon, que estavam suspensos, estão de volta. Geromel, que foi preservado da partida em Chapecó, também deve retornar à titularidade. E, diante do cenário, David Braz deve seguir como titular na vaga do zagueiro argentino. Maicon deve entrar na vaga de Matheus Henrique, formando a dupla de volantes de Darlan, já que Michel tem ficado de fora dos últimos jogos por conta de dores no joelho.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas