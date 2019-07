Semana decisiva no RS e em Brasília

Se no Estado a semana será importante para o governo gaúcho aprovar no legislativo a LDO (Lei e Diretrizes Orçamentárias) que congela as despesas dos poderes, em Brasília a aprovação pelo plenário da Câmara do texto da reforma da Previdência é pauta prioritária. Aqui,a meta é aprovar nesta terça-feira a LDO. Em Brasília, a tentativa será aprovar no plenário esta semana, mas o prazo final é o dia 18.

330 votos, segundo Onyx

Otimista, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem que nos cálculos do governo já existem cerca 330 votos para aprovar a proposta de reforma da Previdência no plenário da Câmara nesta semana.

Os crimes do Intercept

O blog O Antagonista analisa com propriedade a sucessão de crimes cometidos pelos responsáveis pelo site The Intercept, financiado com dinheiro criminoso do bilionário de origem iraniana Pierre Omidyare, e afirma que “a Folha de S. Paulo virou uma sucursal do Intercept.” Para isso, Mario Sabino, um dos editores do Antagonista, avalia que “a ombudsman – da Folha de S. Paulo – diz que “os três repórteres do jornal têm acesso livre ao material, com a condição de que isso seja feito dentro da Redação do The Intercept”. A revista Veja, com dificuldades financeiras, segue o mesmo caminho.

“Não é jornalismo”

Diz ainda Mário Sabino: “Greenwald não está fazendo jornalismo, e sabe disso. De bobo, não tem nada mas está cheio de bobos caindo na sua conversa fiada. Ele está apenas se servindo do produto de um furto – material de autenticidade duvidosa – sujeito a manipulações e não devidamente escrutinado como foi reconhecido por um dos seus funcionários. Tudo isso para tentar tirar o chefe de uma organização criminosa da cadeia. E, assim, abrir caminho para a anulação de todas as condenações obtidas pela maior investigação de corrupção da história brasileira.”

Estados e municípios terão R$ 10 bi do Pré-Sal

Estranhamente não rendeu maior repercussão na mídia nacional o que não é de estranhar. Mas foi positivo o resultado do lobby dos municípios para aprovação aprovação de emenda ao Projeto de Lei 10985/18, do Senado, que estabeleceu uma nova divisão dos recursos do petróleo da União no regime de partilha. Com isso, cerca de R$ 10 bilhões serão repartidos entre estados e municípios. O presidente das CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Glademir Aroldi, considera esta uma das pautas da Reestruturação do Pacto Federativo.

Como ficam os recursos do Pré-Sal

Hoje 100% dos recursos do Pré-sal vão para o Fundo Social, criado em 2010, como poupança para investimentos em saúde e educação. A emenda aprovada pela Câmara e que agora será votada pelo Senado define que 30% desses recursos continuarão com o Fundo Social, 20% com o Brasduto e os outros 50% serão divididos com estados e municípios para aplicação em educação e saúde (30%) e com a União (20%) também destinados a essas duas áreas.

