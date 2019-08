Semestre tem menor número de mortes em acidentes de trânsito no RS dos últimos 12 anos

O balanço da acidentalidade no primeiro semestre aponta para o menor número de mortes no trânsito do RS desde 2007, quando o DetranRS estabeleceu a metodologia atual que contabiliza as vítimas que morrem até 30 dias após o acidente. De acordo com levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), divulgado nesta sexta-feira (23), 806 pessoas perderam a vida nas vias gaúchas de janeiro a junho. Apesar de ainda ser muito alto, o número é 7% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 865 óbitos.

Colisões frontais e traseiras foram responsáveis por 34,5% dos episódios com vítimas fatais. Na sequência, apareceram os atropelamentos (23%) e as colisões laterais (12%). Os automóveis representaram mais de um terço (36%) dos veículos envolvidos, seguidos de motos e caminhões. Se for considerado o total da frota, que tem 61% de carros em cirulação, o percentual, pontua o Detran-RS, é baixo. As motocicletas e as motonetas, por sua vez, compõem 17% da frota e foram 22% dos veículos envolvidos em acidentes fatais.

Condutores

A maior parte delas estava na condição de condutor de veículo (27%). Um total de 16% eram passageiros. Somados os dois percentuais, conclui-se que quase metade morreu dentro de carros. Dando sequência a um padrão histórico, os homens foram os mais vitimados (79%).

Deixe seu comentário: